Обмеження на видачу кредитів: хто ніколи не зможе брати позики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Обмеження на видачу кредитів: хто ніколи не зможе брати позики

Кредит&Депозит
103
В Україні хочуть ввести обмеження на видачу кредитів для певної категорії населення, а саме — для громадян з ігровою залежністю.
Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці у Facebook.
Законопроєкт 9422, згідно з яким:
  • максимальний рівень денної процентної ставки споживчого кредиту поступово буде знижено до 1%. І щоб особливо талановиті юристи не гралися в договорах з компонентами при вирахуванні цього 1%, у Національного банку буде можливість встановлювати вимоги до складових розрахунку денної процентної ставки;
  • видача кредитів людям з ігровою залежністю буде заборонена;
  • продовження строку дії договору без укладення додаткової угоди про це стане неможливим;
  • маніпулятивна реклама кредитів буде заборонена (більше жодних розповідей з екранів та постерів про те, що на красиве життя можна просто напозичати майже під 0% і нічого тобі за це не буде);
  • контрольні заходи НБУ щодо банків повертаються в повному обсязі і навіть посилюються (користуючись нагодою, передаю великий привіт усім, хто, зважаючи на обмеження нормальної наглядової діяльності регулятора, допомагав бізнесу мити гроші - час збирати каміння настав);
  • ми виконаємо вимогу Меморандуму з МВФ про виведення актів НБУ з-під регуляторного законодавства.
Автори законопроєкту підсумовують, що він далеко не про обмеження ставки, а про зміну сприйняття мікрокредитів як тими, хто їх видає, так і тими, хто їх бере.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.