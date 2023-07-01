Обмеження на видачу кредитів: хто ніколи не зможе брати позики — Finance.ua

Обмеження на видачу кредитів: хто ніколи не зможе брати позики Сьогодні 11:00 — Кредит&Депозит

В Україні хочуть ввести обмеження на видачу кредитів для певної категорії населення, а саме — для громадян з ігровою залежністю.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці у Facebook

Законопроєкт 9422, згідно з яким:

максимальний рівень денної процентної ставки споживчого кредиту поступово буде знижено до 1%. І щоб особливо талановиті юристи не гралися в договорах з компонентами при вирахуванні цього 1%, у Національного банку буде можливість встановлювати вимоги до складових розрахунку денної процентної ставки;

видача кредитів людям з ігровою залежністю буде заборонена;

продовження строку дії договору без укладення додаткової угоди про це стане неможливим;

маніпулятивна реклама кредитів буде заборонена (більше жодних розповідей з екранів та постерів про те, що на красиве життя можна просто напозичати майже під 0% і нічого тобі за це не буде);

контрольні заходи НБУ щодо банків повертаються в повному обсязі і навіть посилюються (користуючись нагодою, передаю великий привіт усім, хто, зважаючи на обмеження нормальної наглядової діяльності регулятора, допомагав бізнесу мити гроші - час збирати каміння настав);

ми виконаємо вимогу Меморандуму з МВФ про виведення актів НБУ з-під регуляторного законодавства.

Автори законопроєкту підсумовують, що він далеко не про обмеження ставки, а про зміну сприйняття мікрокредитів як тими, хто їх видає, так і тими, хто їх бере.

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