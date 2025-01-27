Обмеження переказів: експерт пояснив, кому найбільше уріжуть ліміти — Finance.ua

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Обмеження переказів: експерт пояснив, кому найбільше уріжуть ліміти

Фінтех і Картки
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Обмеження переказів: експерт пояснив, кому найбільше уріжуть ліміти
Обмеження переказів: експерт пояснив, кому найбільше уріжуть ліміти
Українські банки самостійно вирішують, кого з клієнтів до якої категорії благонадійності потрібно віднести. Від цього рішення залежатиме розмір обмеження на перекази з картки на картку.
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«Банки самостійно вирішуватимуть, до якої категорії віднести свого клієнта, так вимагають інструкції FATF — організації, яка відстежує нелегальне використання грошей. Таким чином, відповідальність лежить на комерційному банку. Є критерії, які дозволяють банку прогнозовано віднести його клієнтів до однієї з категорій», — розповів директор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в ефірі «Київ24».
За його словами, найбільш ризиковані клієнти — це люди, які мають рахунки, але банк не бачить їхніх доходів і грошей на цих рахунках, які б надходили від відомих джерел, у банку немає.
«Сюди можна віднести всіх пенсіонерів, студентів, людей, які відкрили рахунки, але в них ніколи не було більше 10−15 тисяч. Щодо клієнтів такого класу будуть максимальні обмеження — до 50 тисяч гривень на місяць», — пояснив Савченко.
Він зазначив, що якщо є необхідність перевести суму, яка більша за ліміт, то потрібно довести банку легальність коштів.
«Якщо ви потрапили в певну категорію, то у вас жодних шансів провести велику транзакцію, але ви можете довести банку перед операцією, що у вас є легальні доходи. Ви маєте документально підтвердити легальність доходу. Це краще зробити до проведення транзакції», — уточнив експерт.
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За матеріалами:
УНІАН
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