Обмеження на кількість пального для водіїв можуть зникнути у липні — Finance.ua

Обмеження на кількість пального для водіїв можуть зникнути у липні Вчора 20:32 — Особисті фінанси

У липні українські автомобілісти зможуть заправляти авто будь-яким обсягом, обмеження на кількість пального для водіїв зникнуть, заявив народний депутат Андрій Герус, голова Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

«Ситуація на АЗС стабілізується. У центрі та на сході країни поки маємо певний дефіцит, але на заході вже навіть черги на заправках відсутні», — відзначив Герус. Попри це, він закликав українців «відповідально» споживати нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх.

У червні на український ринок зайшли понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів, 400 тисяч тонн — це дизель, 200 тисяч — бензин та скраплений газ. Усе надійшло з європейських ринків.

«У нас напрацьований план поставок та логістика з різних європейських країн», —каже Герус.

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Проблеми із пальним в Україні почалися наприкінці квітня, коли через російські обстріли був знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, а також низка великих нафтобаз зі значними запасами пального. Тоді дефіцит обіцяли ліквідувати упродовж тижня, однак цього не сталося.

Щоб побороти дефіцит пального в Україні, призупинили державне регулювання цін. Водночас встановили граничні ціни: дизель має коштувати не більше 58 гривень за літр, а бензин — 52 гривні. Дефіцит намагаються покривати завдяки імпорту.

Також в Україні планують створити національну мережу АЗС, її оператором має стати «Нафтогаз». Основу для мережі можуть скласти націоналізовані заправки Glusco, які повʼязували з Віктором Медведчуком. Також до мережі можуть увійти АЗС «Укрнафти», де в «Нафтогаза» мажоритарна частка.

The Village Україна За матеріалами:

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