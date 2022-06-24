10 правил, які допоможуть зменшити витрати бензину — Finance.ua

10 правил, які допоможуть зменшити витрати бензину 24.06.2022, 21:34 — Особисті фінанси

10 правил, які допоможуть зменшити витрати бензину

В Україні вже другу добу поспіль трохи знижується ціна на більшість видів бензину. Проте станом на ранок п’ятниці, 24 червня, на 11 копійок підскочила вартість автомобільного газу, зупинившись на позначці 41,90 грн/літр.

Порівняно з попередньою добою незмінною залишилася вартість преміум-пального — як бензину А-95 (53,32 грн/літр), так і дизелю (57,96 грн/літр).

Водночас одразу на 89 копійок подешевшав бензин марки А-92. Наразі за нього просять у середньому 49,67 грн/літр. Його «дев’яносто п’ятий» побратим коштуватиме 50,65 грн, а дизель — 56,41 грн за літр.

Така цінова політика дуже бентежить багатьох автомобілістів. Тому все частіше можна почути питання щодо необхідності економити на витраті бензину. Декілька можливостей це зробити назвав один із провідних YouTube-каналу InfoCar Павло Кащук.

Загалом таких правил десять:

Не гальмуйте. Точніше, гальмуйте, але в міру, тому що саме процес гальмування вважається «паразитною» витратою пального. Ми втрачаємо бензин набагато більше, якщо дозволяємо машині постійно розганятися, а потім різко зупинятися. Для того, щоб навчитися їздити плавно та повільно, уявляйте, ніби в авто немає гальм. Це дозволить більш ефективно розраховувати свою траєкторію та швидкість. Не зупиняйтесь. Дуже багато енергії витрачається на зрушення машини з місця. Максимально вимкніть повні зупинки з руху. Краще повільно їхати, ніж постійно гальмувати-розганятися. Використовуйте кондиціонер з розумом. Кондиціонер дійсно використовує додаткове пальне, але витрата буде все одно меншою, якщо ви залишите навстіж всі вікна. Відкрите вікно авто збільшує опір повітря, що впливає на швидкість тощо. Кліматична установка. Кондиціонер використовує додаткове пальне, але не лише для комфорту. Він працює на екологічний стан усередині авто. Використовуйте клімат-контроль. Якщо відкривати вікна, то авто долатиме зайвий опір повітря і витрачатиме додаткове пальне. Відключайте фари, музику та інше електрообладнання тільки, якщо пальне справді на мінімумі та потрібно дотягнути до АЗС. В іншому їх споживання бензину не надто велике. Пам’ятайте, що автомобіль на автоматичній коробці передач споживає менше бензину. Якщо у вас машина з механічною, пам’ятайте — на «нейтралці» ви витратите набагато більше пального. Шини. Якщо тиск у шинах невеликий, то більше споживається пальне і швидше зношується гума. Якщо тиск збільшити, колесо стає рівним, автомобіль краще котиться. Найкраще «перекачувати» лише на 0,2-0,3 атмосфери більше, ніж рекомендовано. Не використовуйте надважкі шини. Швидкість. Звертайте увагу, як ви рухаєтеся. Найбільше — на динаміку та прискорення. Чим частіше ви додаватимете газу, тим більше бензину піде. Вага. У більшості в багажнику є купа речей, які не потрібні. Заберіть все зайве. До речі, кількість пального в баку — це теж вага, враховуйте. Не ігноруйте технічне обслуговування. Найбільше уваги приділяйте повітряному фільтру, радіаторам, коробці передач та кондиціонеру. Також важливим є рівень технічної води.

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