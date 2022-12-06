Обмеження ціни на російську нафту позбавить кремль основного джерела доходу – Мінфін США — Finance.ua

Обмеження ціни на російську нафту позбавить кремль основного джерела доходу – Мінфін США Сьогодні 12:38 — Світ

Обмеження ціни на російську нафту позбавить кремль основного джерела доходу – Мінфін США

Міністр фінансів США Джанет Єллен висловила впевненість, що встановлення граничної ціни для російської нафти дозволить досягти спільної мети щодо обмеження основного джерела доходу для кремля, який продовжує вести війну в Україні.

Про це йдеться в офіційній заяві глави американського Мінфіну , оприлюдненій у понеділок.

"G7, Євроcоюз і Австралія разом встановили граничну ціну для російської нафти, яка переправляється морем, що допоможе нам досягти спільної мети — обмежити основне джерело доходу путіна для його незаконної війни в Україні, одночасно зберігаючи стабільність для глобальних поставок енергоносіїв",- зазначається в документі.

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Єллен підкреслила, що це рішення стало кульмінацією цілих місяців роботи широкої міжнародної коаліції та висловила високу оцінку спільним зусиллям. За її словами, це дозволить продовжити скорочення російської економіки й послабити її бюджет, адже «обмеження ціни одразу урізає найважливіше джерело доходу путіна».

Міністр фінансів США також зауважила, що від цінового обмеження особливо виграють країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже зазнали відчутного тягаря від подорожчання пального й продовольства.

"Незалежно від того, купують ці країни енергоресурси в рамках обмеження або ж поза ним, встановлення граничної ціни дозволить їм виторговувати більші знижки на російську нафту та отримувати вигоду від більшої стабільності на глобальних енергетичних ринках",- пояснила глава Мінфіну.

Довідка Finance.ua:

у понеділок, 5 грудня, набули чинності нафтові санкції ЄС проти росії. Гранична ціна на нафту й нафтопродукти, що походять з росії або експортуються з неї, встановлена на рівні 60 доларів США за барель. Вона буде переглядатися кожні два місяці задля реагування на розвиток ситуації на ринку і встановлюватиметься на рівні на 5% нижчому середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.

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Укрінформ За матеріалами:

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