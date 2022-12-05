Європа змогла зменшити свою залежність від російського газу - Financial Times — Finance.ua

Європа змогла зменшити свою залежність від російського газу - Financial Times Сьогодні 19:45 — Енергетика

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну країни Євросоюзу в листопаді скоротили попит на російський газ на чверть.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на аналітичні дані компанії ICIS, блоку вдалося знизити свою залежність від російської енергії.

Як зазначається в матеріалі, у листопаді 2022 року попит на газ у ЄС був на 24% нижчим за п’ятирічний середній показник. Аналогічне падіння відбулося і в жовтні.

Європейські країни зменшують свою залежність від російського газу і нафти, знаходячи альтернативні джерела або змінюючи попит. Їм допомогла не по сезону тепла осінь, хоча за останні два тижні температура впала ближче до нормального рівня.

За даними ICIS, в Німеччині та Італії, двох найбільших країнах — споживачах газу в ЄС, в листопаді попит впав на 23 і 21% відповідно. У Франції та Іспанії він знизився більш ніж на п’яту частину, а в Нідерландах майже на третину.

УНІАН За матеріалами:

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