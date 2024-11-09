Облігації внутрішніх державних позик: обсяги купівлі та погашення в період війни (інфографіка) — Finance.ua

Облігації внутрішніх державних позик: обсяги купівлі та погашення в період війни (інфографіка) Сьогодні 14:08 — Казна та Політика

Облігації внутрішніх державних позик: обсяги купівлі та погашення в період війни (інфографіка)

Міністерство фінансів України продовжує залучати кошти до державного бюджету через продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), у тому числі для фінансування сектору безпеки та оборони. Це цінні папери, які розміщуються на внутрішньому фондовому ринку, а їхнє погашення в повному обсязі гарантується державою.

Видання «Слово і діло» проаналізувало динаміку купівлі та погашення ОВДП під час війни.

Основні результати розміщення ОВДП під час війни

У 2022 році від розміщення ОВДП на аукціонах залучили 152,39 млрд гривень, 1,93 млрд доларів і 0,98 млрд євро. На погашення було направлено 213,34 млрд гривень, 2,79 млрд доларів і 0,66 млрд євро.

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Минулого року від продажу облігацій внутрішніх державних позик було отримано 401,79 млрд гривень, 3,69 млрд доларів і 0,74 млрд євро.

На погашення в 2023-му направили 216,03 млрд гривень, 3,34 млрд доларів і 0,59 млрд євро.

За десять місяців цього року уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 363,98 млрд гривень, 2,54 млрд доларів і 0,75 млрд євро.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період було направлено 188,08 млрд гривень, 2,18 млрд доларів і 0,92 млрд євро.

Скільки залучено коштів від ОВДП з початку великої війни

Всього з початку повномасштабної війни і до листопада 2024-го уряд залучив від облігацій внутрішніх державних позик 918,16 млрд гривень, 8,16 млрд доларів і 2,47 млрд євро.

У середньому це 935,9 млн гривень, 8,3 млн доларів і 2,5 млн євро щодня.

На погашення було направлено 617,45 млрд гривень, 8,31 млрд доларів і 2,17 млрд євро. У середньому щодня це 629,4 млн гривень, 8,5 млн доларів і 2,2 млн євро.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України планує залучити лише 17 млрд грн чистими (залучення мінус погашення) від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 2025 році.

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