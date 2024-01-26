Облгази «Нафтогазу» виплатять державі дивіденди на 227 мільйонів — Finance.ua

Облгази «Нафтогазу» виплатять державі дивіденди на 227 мільйонів Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

Облгази «Нафтогазу» виплатять державі дивіденди на 227 мільйонів

Держава почала отримувати гроші від компанії «Чорноморнафтогаз», котра взяла в управління 26 операторів газорозподільних систем, пов’язаних із Дмитром Фірташем.

Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

«Виплата дивідендів на користь бюджету та інших акціонерів відбуватиметься відповідно до рішень загальних зборів акціонерів, які проведені на цих підприємствах з ініціативи управителя», — йдеться у повідомленні.

За словами компанії, 25 січня перший транш перерахований Національному депозитарію на 55,5 млн грн, 33,8 млн грн з яких надійдуть АРМА.

Загальний розмір дивідендів на користь держбюджету — 226,7 млн грн, його виплатять кількома траншами протягом першого півріччя поточного року.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали кредитну угоду про виділення компанії 200 млн євро на зміцнення енергетичної безпеки.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) досяг своєї мети інвестувати €3 млрд у реальний сектор економіки України протягом 2022−2023 років з метою обмеження негативного впливу війни, розв’язаної росією.

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Економічна Правда За матеріалами:

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