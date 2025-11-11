Обіцяють ще 20 років експлуатації: в Києві ремонтують міст Метро
На мосту Метро виконують унікальний етап ремонту — встановлюють підтримуючі арочні конструкції.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на КК «Київавтодор».
«Під мостом Метро розпочали встановлення підтримуючих арочних конструкцій у їх проєктне положення — це ключовий етап протиаварійних робіт. Такий процес в історії київського мостобудування на сьогодні унікальний. Адже споруда, збудована ще у 1965 році, має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням, аналогів якої наразі немає у світі», — сказано в повідомленні.
Протиаварійні заходи — важливий крок до відновлення унікальної інженерної споруди, що служить киянам уже понад пів століття. Розпочали ці заходи в серпні 2024 року. До сьогодні тривав етап із занурення 160 паль у річище Дніпра на глибину близько 30 метрів. Вони слугуватимуть основою для металевих арок. На спеціальному пірсі відбувалося збирання арочних конструкцій, які зараз заводять під міст.
Ці конструкції суттєво посилять споруду, збережуть унікальний вигляд мосту і дозволять безпечно експлуатувати його ще щонайменше на 20 років. Після протиаварійних заходів розпочнуть реставраційні роботи з пристосуванням.
Усі роботи виконують без перекриття руху автомобілів і поїздів метро. Судноплавство під мостом також збережено.
