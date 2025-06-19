Обчислення пенсії: чи обов’язково надавати довідку про заробітну плату до 2000 року — Finance.ua

Обчислення пенсії: чи обов’язково надавати довідку про заробітну плату до 2000 року Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Обчислення пенсії: чи обов’язково надавати довідку про заробітну плату до 2000 року

При обчисленні пенсії враховується заробіток людини за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, за даними реєстру застрахованих осіб.

В Головному управлінняі Пенсійного фонду України у Волинській області нагадали всі деталі.

Читайте також Які доплати до пенсії можна отримати після 65 років

Однак за бажанням заявника може подаватися довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців поспіль до 1 липня 2000 року.

Приклад

Якщо в цей період була висока зарплата або мала місце робота за сумісництвом, то за наявності відповідних довідок буде врахована зарплата і за період до 1 липня 2000 року.

Коли обов’язково надається

Довідка подається лише у випадку, якщо після 1 липня 2000 року особа набула менше 5 років страхового стажу.

Читайте також Яким пенсіонерам доведеться повернути частину пенсій: як це зробити

Де взяти довідку

Довідку про заробітну плату видає підприємство, установа або організація, де працювала людина, на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану заробітну плату. Таку довідку може надати правонаступник підприємства, установи, організації або архівна установа.

Якщо зарплата за період до липня 2000 року є невисокою порівняно із заробітною платою після цієї дати, то вона буде врахована, однак не вплине на обчислення пенсії.

Принагідно нагадаємо, що на розмір пенсії впливають різні обставини, про зміну яких необхідно своєчасно повідомляти органи Пенсійного фонду України. Якщо такої інформації не буде надано, то пенсіонеру неодмінно доведеться повертати ці кошти.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.