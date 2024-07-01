Новий закон про автоцивілку: що зміниться для водіїв — Finance.ua

Новий закон про автоцивілку: що зміниться для водіїв Сьогодні 19:05 — Страхування

Новий закон про автоцивілку: що зміниться для водіїв

Новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів» набуде чинності 1 січня 2025 року (за деякими виключеннями) та замінить собою нині чинний документ з такою самою назвою.

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ОСЦПВ тепер потрібне для усіх ТЗ

Згідно з чинним наразі законом, попри те, що поліс ОСЦПВ повинні мати всі водії транспортних засобів, у цьому правилі є виключення. Без «автоцивілки» можуть обходитися учасники бойових дій та люди з інвалідністю, які постраждали внаслідок війни, люди з інвалідністю I групи або особи, що керують транспортним засобом цієї людини з інвалідністю в його присутності.

Від 1 січня наступного року наявність поліса ОСЦПВ стане обов’язковою для всіх без виключення, а для пільгових категорій громадян передбачено 50% знижки в разі укладення договору , а для пільгових категорій громадян передбачено 50% знижки в разі укладення договору страхування

Також від 1 січня органи Нацполіції отримають право перевіряти наявність поліса ОСЦПВ у водія незалежно від того, чи вчинив він ДТП, чи ні. Новий закон дозволяє поліціянтам робити це під час будь-якої зупинки транспортного засобу.

Нові розміри відшкодування

Головні зміни стосуються насамперед розмірів відшкодування — вони суттєво збільшуються. Якщо зараз максимальна компенсація за шкоду, завдану життю та здоров’ю потерпілого, становить 320 тис. грн, а за майно — 160 тис. грн, то новий закон передбачає її збільшення:

за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих осіб — 500 тис. грн на одну потерпілу особу та 5 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб;

за шкоду, заподіяну майну потерпілих осіб — 250 тис. грн на одну потерпілу особу та 1,25 млн грн на один страховий випадок незалежно від кількості потерпілих осіб.

Надалі ці суми мають зрости, але цей процес залежить як від воєнного стану, так і від вступу України до Євросоюзу, тому поки що говорити про це зарано.

Інші зміни

Від 1 січня запроваджується пряме врегулювання у всіх випадках ДТП зі шкодою автомобілям, що дозволяє потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до страховика, у якого придбано поліс, а не лише до страховика винуватця ДТП.

Надзвичайно важливою є норма про те, що граничний термін ухвалення рішення про здійснення виплати має не перевищувати 60 днів. За необхідності цей термін може бути подовжений, але не більш ніж до 90 днів.

Новий закон скасовує ліміт страхового відшкодування за європротоколом, який наразі становить 80 тис. грн — його розмір буде в межах страхової суми, якщо НБУ не встановить максимальних розмірів виплати.

Ще однією важливою і потрібною новацією, яка, безумовно, спрямована на захист громадян, є запровадження норми про швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів. Цю виплату здійснює Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) протягом 90 днів від дня надходження відповідної заяви від особи, яка має право на таку виплату.

Що буде з цінами на автоцивілку

В Нацбанку кажуть, що після введення Закону в дію можливе певне підвищення цін на поліси автоцивілки, однак воно буде незначне з огляду на високу конкуренцію цього сегменту ринку.

Суттєвіше підвищення ціни відчують клієнти, що мають історію участі в ДТП, в яких вони були винуватцями. Водночас інші новації Закону мають змінити ставлення автовласників до цього виду страхування як до дієвого інструменту убезпечення від ризиків ДТП замість формального папірця для поліції.

Що зміниться для страховиків і що регулює автоцивілка — читайте у статті за посиланням нижче:

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