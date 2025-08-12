⛽️ Finance.ua розігрує 5 сертифікатів на пальне по 1000 грн — Finance.ua
⛽️ Finance.ua розігрує 5 сертифікатів на пальне по 1000 грн

⛽️ Finance.ua розігрує 5 сертифікатів на пальне по 1000 грн
👇 Для участі у розіграші потрібно виконати всього 2 дії:
1. Бути підписаним на канал «Finance.ua — онлайн-страхування».
2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під закріпленим постом у каналі.
1 переможець = 1 сертифікат
📅 Коли дізнаємось імена щасливчиків?
Підсумки оголосимо 22 серпня. Детальні правила — за посиланням.
Переможців обере телеграм-бот випадковим чином. Для отримання призу потрібно буде надати контактні дані.
🚗 Все просто: клікай — вигравай — заправляйся!

За матеріалами:
Finance.ua
