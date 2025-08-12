⛽️ Finance.ua розігрує 5 сертифікатів на пальне по 1000 грн — Finance.ua

⛽️ Finance.ua розігрує 5 сертифікатів на пальне по 1000 грн Сьогодні 14:20 — Страхування

👇 Для участі у розіграші потрібно виконати всього 2 дії:

1. Бути підписаним на канал «Finance.ua — онлайн-страхування».

2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під закріпленим постом у каналі.

1 переможець = 1 сертифікат

📅 Коли дізнаємось імена щасливчиків?

Підсумки оголосимо 22 серпня. Детальні правила — за посиланням.

Переможців обере телеграм-бот випадковим чином. Для отримання призу потрібно буде надати контактні дані.

🚗 Все просто: клікай — вигравай — заправляйся!

