Новий вакуумний потяг на магнітній подушці досяг найвищої швидкості в історії — Finance.ua

Новий вакуумний потяг на магнітній подушці досяг найвищої швидкості в історії Сьогодні 04:31 — Технології&Авто

Новий вакуумний потяг на магнітній подушці досяг найвищої швидкості в історії

У Китаї успішно пройшли випробування абсолютно нового вакуумного поїзда на магнітній подушці, що відбулися у низьковакуумній трубі. Цей поїзд досяг найвищої швидкості в історії для транспортних засобів цього типу — понад 623 км/год.

Випробувальна ділянка низьковакуумної труби має довжину в два кілометри, що робить її найдовшою ділянкою, яка існує в даний час. Він був побудований в провінції Шаньсі, і в ньому тиск коливається від 0,3 до 0,001 бар, тоді як атмосферний тиск на рівні моря становить близько 1 бар.

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Основний принцип цього проекту полягає у використанні технології, яка дозволяє виключити опір повітря або контакту коліс. Ці фактори зазвичай знижують потужність та обмежують швидкість транспортного засобу.

Другий етап цього проекту передбачає розширення траси у 30 разів, що дозволить збільшити її довжину до 60 км. На такій трасі поїзд зможе досягати швидкості до 1000 км/год, що є вищим за швидкість авіалайнера.

Теоретично, якщо побудувати таку магістраль, що з'єднує Пекін і Датун (346 км), то час поїздки скоротиться з нинішніх 4,5 години до всього 30 хвилин.

Проте думка експертів показує, що реалізація проектів, спрямованих на створення вакуумних поїздів, можливо, зіткнеться з певними труднощами. Ці проекти мають високу вартість і вимагають будівництва десятків або навіть сотень кілометрів труб, які повинні бути ідеально герметичними і оснащені вакуумними насосами, що постійно працюють.

t4 За матеріалами:

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