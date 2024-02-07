Новий вакуумний потяг на магнітній подушці досяг найвищої швидкості в історії — Finance.ua
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Новий вакуумний потяг на магнітній подушці досяг найвищої швидкості в історії

Технології&Авто
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Новий вакуумний потяг на магнітній подушці досяг найвищої швидкості в історії
Новий вакуумний потяг на магнітній подушці досяг найвищої швидкості в історії
У Китаї успішно пройшли випробування абсолютно нового вакуумного поїзда на магнітній подушці, що відбулися у низьковакуумній трубі. Цей поїзд досяг найвищої швидкості в історії для транспортних засобів цього типу — понад 623 км/год.
Випробувальна ділянка низьковакуумної труби має довжину в два кілометри, що робить її найдовшою ділянкою, яка існує в даний час. Він був побудований в провінції Шаньсі, і в ньому тиск коливається від 0,3 до 0,001 бар, тоді як атмосферний тиск на рівні моря становить близько 1 бар.
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Основний принцип цього проекту полягає у використанні технології, яка дозволяє виключити опір повітря або контакту коліс. Ці фактори зазвичай знижують потужність та обмежують швидкість транспортного засобу.
Другий етап цього проекту передбачає розширення траси у 30 разів, що дозволить збільшити її довжину до 60 км. На такій трасі поїзд зможе досягати швидкості до 1000 км/год, що є вищим за швидкість авіалайнера.
Теоретично, якщо побудувати таку магістраль, що з'єднує Пекін і Датун (346 км), то час поїздки скоротиться з нинішніх 4,5 години до всього 30 хвилин.
Проте думка експертів показує, що реалізація проектів, спрямованих на створення вакуумних поїздів, можливо, зіткнеться з певними труднощами. Ці проекти мають високу вартість і вимагають будівництва десятків або навіть сотень кілометрів труб, які повинні бути ідеально герметичними і оснащені вакуумними насосами, що постійно працюють.
За матеріалами:
t4
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