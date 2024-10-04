Новий уряд Франції анонсував підвищення податків для найзаможніших — Finance.ua

Новий уряд Франції анонсував підвищення податків для найзаможніших
Уряд Франції закладає у свою програму підвищення податків для найзаможніших громадян.
Про це повідомляє Le Figaro.
Анонс запровадження «виняткового податкового внеску» для «найзаможніших французів» пролунав від прем’єр-міністра Мішеля Барньє, коли він озвучував свою програму у парламенті.
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Згодом міністр з питань бюджету і публічних фінансів Лоран Сен-Мартен уточнив, що нововведення буде стосуватися приблизно 0,3% усіх платників податків — з доходами від 500 тисяч євро на рік та з урахуванням того, чи мають вони дітей.
Він не став казати, про яке оподаткування може йтися, зазначивши, що в уряді «подивляться, який механізм обрати».
«Загального підвищення податку на доходи не буде», — додав міністр.
Проєкт бюджету на наступний рік мають презентувати до 10 жовтня.
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