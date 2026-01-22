0 800 307 555
Новий ШІ-підрозділ Meta вже створив перші внутрішні моделі

Технології&Авто
163
Meta Superintelligence Labs уже передав компанії перші високопрофільні моделі штучного інтелекту .
Новий підрозділ Meta Superintelligence Labs уже передав компанії перші високопрофільні моделі штучного інтелекту для внутрішнього використання.
Про це заявив технічний директор Meta Ендрю Босворт на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня, пише Reuters.
Команда Superintelligence Labs, сформована в 2025 році, працює над моделями лише близько шести місяців, але результати вже виглядають перспективними, зазначив Босворт. Він охарактеризував створені моделі як «дуже хороші», не уточнивши, які саме рішення були передані всередині компанії.
Раніше повідомлялося, що Meta розробляє текстову ШІ-модель під кодовою назвою Avocado з потенційним запуском у першому кварталі, а також модель Mango, орієнтовану на роботу із зображеннями та відео.
Босворт не підтвердив, чи йдеться саме про ці продукти. Він наголосив, що після навчання моделей залишається значний обсяг роботи, аби зробити їх придатними для реального використання співробітниками та споживачами.
Компанія вже бачить позитивну віддачу від масштабних інвестицій 2025 року, зазначив Босворт. Він назвав минулий рік «надзвичайно хаотичним» через розбудову інфраструктури та закупівлю обчислювальних потужностей. За його словами, у 2026−2027 роках споживчі ШІ-тренди почнуть стабілізуватися, оскільки нові моделі вже здатні відповідати на повсякденні запити користувачів.
На цьому тлі Meta просуває ШІ-окуляри Ray-Ban Display і нещодавно призупинила їх міжнародну експансію, зосередившись на виконанні замовлень у США.
