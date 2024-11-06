Новий щоденний потяг з Польщі в Україну (розклад) — Finance.ua

Новий щоденний потяг з Польщі в Україну (розклад) Сьогодні 15:45 — Особисті фінанси

Новий щоденний потяг з Польщі в Україну (розклад)

Залізничний перевізник SKPL Cargo (Польща) розширює транспортне сполучення з Україною. Готуються запустити новий щоденний потяг з Варшави до Ковеля через Дорогуськ.

Про це повідомляє in-poland

Ця компанія подала заявку на запуск нового пасажирського маршруту.

Графік

Потяг відправлятиметься зі станції «Варшава Східна» о 15:05 та прибуватиме до Дорогуська о 18:30.

Маршрут пролягатиме:

Пілава;

Демблін;

Пулави;

Люблін Головний;

Свідник;

Хелм.

До Варшави: потяг вирушатиме з Дорогуська о 02:45 та прибуватиме до Варшави о 06:15.

Нагадаємо, з України до Польщі ходять потяги з Києва, Львова та Харкова. Також, ходять потяги у бік кордону з Польщею. А нещодавно їх стало навіть більше, оскільки Укрзалізниця поновила залізничне сполучення такими гілками як Стражава-Хирів-Нижанковичи та Хирів-Самбір. Тому можна дістатися прикордонного пункту, пройти кордон і сісти на потяг вже з польського боку.

Дістатися з України до Польщі можна за такими напрямками:

Київ-Варшава; Київ-Хелм; Київ-Перемишль; Запоріжжя-Перемишль; Одеса-Перемишль; Харків-Хелм; Харків-Перемишль.

Квитки

Квитки продають виключно у додатку. Це зроблено для того, щоб запобігти діям шахраїв, які перекуповували квитки, й для того, щоб полегшити процес придбання квитка. Для того, щоб його купити, потрібно:

Перед тим, як починати шукати квитки, зареєструватися на сайті booking.uz.gov.ua. Там вам потрібно буде вказати своє ім’я та прізвище латиницею. Завантажити додаток Укрзалізниці. Він доступний в Google Play та App Store. Також квитки можна купити на сайті Укрзалізниці: https://www.uz.gov.ua/. Обрати пункт подорожі. Обрати квитки (не більше 4 в одні руки) та упродовж 15 хвилин їх оплатити. 15 хвилин — це максимальний час резервації. Квитки будуть висвітлюватися у додатку та прийдуть на вказану електронну адресу.

Довідка Finance.ua:

Нагадуємо, що продаж квитків на потяги в Польщу починається о 8.00 за 20 днів до дати рейсу. При цьому, перша доба — це поточний день.

В середньому у вас є від 5 до 15 хвилин, щоб здійснити покупку. Час резервації квитків — 15 хвилин. Після цього вони знову стають доступними.

Тому одразу переконайтеся в тому, що у вас стабільне інтернет-з'єднання. Час від часу оновлюйте сайт, бо на ньому можуть з’явитися квитки, які не встигли оплатити. Пам’ятайте, що квитки розкуповують в перші хвилини з 8 години ранку. Тому найкраще зайдіть на сайт саме о цій порі.

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