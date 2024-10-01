Новий прикордонний перехід на кордоні Угорщини й України можуть відкрити цього року — Finance.ua
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Новий прикордонний перехід на кордоні Угорщини й України можуть відкрити цього року

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Новий прикордонний перехід на кордоні Угорщини й України можуть відкрити цього року
Новий прикордонний перехід на кордоні Угорщини й України можуть відкрити цього року
Міністр зовнішньої економіки й закордонних справ Угорщини Петер Сіярто запевнив українського колегу Андрія Сибігу, що Будапешт готовий розвивати інфраструктуру прикордонних переходів.
«Я також підтвердив міністру, що Угорщина готова розвивати інфраструктуру прикордонних переходів. Це добра новина, що цього року ми зможемо відкрити новий пункт перетину кордону. Ми готові провести роботи, необхідні для збільшення пропускної спроможності прикордонного пункту Берегшурань (Beregsurány). Ми готові до будівництва нового мосту через Тису», — сказав він на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою.
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Також, за словами Сіярто, «ми, як і раніше, готові створити прикордонну зону розвитку бізнесу на угорсько-українському кордоні».
Як повідомлялося, 29 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що на кордоні Угорщини та України буде відкрито новий прикордонний перехід, також планується будівництво нового мосту через Тису.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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