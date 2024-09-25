З 1 жовтня закривають один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею — Finance.ua

З 1 жовтня закривають один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

У пункті пропуску «Нижанковичі — Мальховіце» на кордоні з Польшею з 1 жовтня 2024 року буде припинено здійснення митних формальностей та пропуск транспортних засобів. КПП готують до повноцінного відкриття.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Зазначається, що з метою підготовки до відкриття пункту пропуску «Нижанковичі — Мальховіце» з 1 жовтня 2024 року буде припинено здійснення митних формальностей та пропуск транспортних засобів в обох напрямках на ділянці кордону «Нижанковичі» (Відділ митного № 5 митного поста «Смільниця»).

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У Держмитслужбі нагадали, що зазначена ділянка кордону призначена для пропуску порожніх транспортних засобів комерційного призначення, загальною масою понад 7,5 тонн, за винятком транспортних засобів, які переміщують небезпечні речовини та автомобілів, придбаних за кордоном, що ввозяться в Україну для випуску у вільний обіг.

Повідомляється, що будівництво пункту пропуску «Нижанковичі — Мальховіце» польська сторона планує завершити до кінця 2024 року. Даний проект попередньо передбачає смуги руху для легкових транспортних засобів вагою до 3,5 тонн.

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Майбутній пункт пропуску буде знаходитись у Самбірському районі (нульовий кілометр дороги Т14−18 Нижанковичі — Самбір, Дрогобич — Стрий).

Вартість будівництва переходу «Нижанковичі-Мальховичі» становить 109 млн злотих (майже $27,1 млн), усі витрати фінансує польська сторона.

На КПП українські та польські митники і прикордонники здійснюватимуть спільний контроль.

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