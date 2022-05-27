Новий пенсійний закон: в ПФУ пояснили, що змінюється для українців — Finance.ua

Новий пенсійний закон: в ПФУ пояснили, що змінюється для українців

Вчора 16:04 — Казна та Політика

Новий пенсійний закон: в ПФУ пояснили, що змінюється для українців

У середині лютого цього року парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» (№ 2040), який тоді був досить обговорюваним в суспільстві, адже вирішував чимало нагальних пенсійних проблем, як-то індексація пенсій держслужбовців чи достроковий вихід на пенсію людей, що втратили роботу. 30 квітня 2022 року документ набув чинності.

Які ж зміни вносить законодавчий акт в життя пересічних українців розповіли експерти Пенсійного фонду, повідомляє «Пенсійний Кур’єр».

Індексація — для всіх

Відтепер законодавчо закріплено, що індексація пенсій відбуватиметься щорічно 1 березня. Та головне — індексація здійснюватиметься тепер на загальних умовах для усіх пенсіонерів, не лише для тих хто пішов на пенсію за загальним законом, але й для «спеціальних» пенсіонерів — військових, держслужбовців, науковців тощо.

Хто може вийти на пенсію достроково

Аби скористатися правом дострокового виходу на пенсію, потрібно дотриматися кількох важливих умов:

На день звільнення з роботи людині має залишатися не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку. Обов’язковою умовою призначення такої пенсії є наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі. Для чоловіків це 35 років, у жінок — 30 років. Звільнення повинно відбуватися з ініціативи роботодавця на підставі змін умов праці. Новація передбачена лише для осіб, трудовий договір з якими розірвано у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників. Людина має зареєструватися у державній службі зайнятості, при цьому має бути відсутня підходяща для неї робота.

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Також право дострокового виходу на пенсію надано особам, звільненим з ініціативи роботодавця через невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, але у даному випадку — без необхідності реєстрації у державній службі зайнятості. Якщо пенсіонер працюватиме у період до досягнення пенсійного віку, дострокова пенсія не виплачуватиметься.

Як зазначають юристи, варто звернути увагу, що маючи не менш ніж 30 років страхового стажу, жінки зможуть достроково вийти на пенсію за півтора року до досягнення 60 років лише в період з 1 січня по 31 грудня 2023 року, оскільки з 2024 року вони мають право на пенсію у 60 років за наявності не менш ніж 31 року страхового стажу. Поступово кількість необхідного стажу збільшуватиметься і 2028-го досягне 35 років.

Право на дострокову пенсію отримали також мати або батько осіб з інвалідністю з дитинства (діти з інвалідністю до 18 років) та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, які виховали їх до досягнення 6-річного віку. Додатковою умовою є досягнення жінкою 50 років та її страховий стаж 15 років, а чоловіком — 50 років і страховий стаж 20 років.

Мінімальні пенсії для військових

Завдяки новому Закону збільшився мінімальний розмір пенсії для військовослужбовців, що отримали інвалідність внаслідок війни. Нині законодавець визначив розмір у фіксованому грошовому виразі. То ж тепер такі пенсії становитимуть:

для I групи інвалідності — 5025 гривень;

для II групи — 4610 гривень;

для III групи — 4396 гривень.

При цьому, як і раніше, передбачено механізм їх індексації.

Про доплату до мінімального страхового внеску

До стажу зараховується лише той період, за який людина сплатила страхові внески. А якщо сума страхових внесків, сплачених за відповідний місяць, є меншою за мінімальний страховий внесок, до страхового стажу зараховується пропорційно зменшений період.

У такій ситуації здійснити доплату до мінімального страхового внеску з 1 січня 2004 року можуть будь-які особи, які колись підлягали пенсійному страхуванню, але мають неповний страховий стаж.

Тепер, починаючи з 30 квітня 2022 року, при здійсненні доплати до мінімального страхового внеску за попередні роки, доплата буде розрахована виходячи з мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати.

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