Новий iPad Pro вперше в історії матиме дві фронтальні камери — Finance.ua
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Новий iPad Pro вперше в історії матиме дві фронтальні камери

Технології&Авто
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Фото - Tom's Guide
Фото - Tom's Guide
Apple збирається додати ще одну фронтальну камеру в новому iPad Pro з чіпом M5, який, за прогнозами, вийде вже цього року.
Про це повідомив інсайдер Марк Гурман з Bloomberg.
За його інформацією, у пристрої з’явиться друга фронтальна камера на портретному краї, тобто, тепер iPad Pro буде однаково зручно використовувати для селфі та відеодзвінків як у горизонтальній, так і у вертикальній орієнтації.
Раніше на iPad була тільки одна фронтальна камера, і її зміщували на бік портретного або ландшафтного режиму залежно від моделі.
В iPad Pro з M4, випущеному 2024 року, камера змістилася на ландшафтний край, що сподобалося користувачам, які частіше тримають планшет горизонтально, але ускладнило розблокування Face ID у вертикальній орієнтації.
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Додавання другої камери прибере цей компроміс і дасть змогу камері автоматично підлаштовуватися під орієнтацію пристрою, краще центруючи обличчя для дзвінків і селфі.
Крім цього, iPad Pro на M5 отримає невеликі поліпшення продуктивності та енергоефективності завдяки новому чипу.
За матеріалами:
Укрінформ
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