Новий iPad Pro вперше в історії матиме дві фронтальні камери — Finance.ua

Новий iPad Pro вперше в історії матиме дві фронтальні камери Сьогодні 03:38 — Технології&Авто

Фото - Tom's Guide

Apple збирається додати ще одну фронтальну камеру в новому iPad Pro з чіпом M 5 , який, за прогнозами, вийде вже цього року.

Про це повідомив інсайдер Марк Гурман з Bloomberg

За його інформацією, у пристрої з’явиться друга фронтальна камера на портретному краї, тобто, тепер iPad Pro буде однаково зручно використовувати для селфі та відеодзвінків як у горизонтальній, так і у вертикальній орієнтації.

Раніше на iPad була тільки одна фронтальна камера, і її зміщували на бік портретного або ландшафтного режиму залежно від моделі.

В iPad Pro з M 4 , випущеному 2024 року, камера змістилася на ландшафтний край, що сподобалося користувачам, які частіше тримають планшет горизонтально, але ускладнило розблокування Face ID у вертикальній орієнтації.

Додавання другої камери прибере цей компроміс і дасть змогу камері автоматично підлаштовуватися під орієнтацію пристрою, краще центруючи обличчя для дзвінків і селфі.

Крім цього, iPad Pro на M 5 отримає невеликі поліпшення продуктивності та енергоефективності завдяки новому чипу.

Укрінформ За матеріалами:

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