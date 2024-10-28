Новий доступний електрокросовер Hyundai отримав позашляхову версію (фото) — Finance.ua
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Новий доступний електрокросовер Hyundai отримав позашляхову версію (фото)

Технології&Авто
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Новий доступний електрокросовер Hyundai отримав позашляхову версію (фото)
Новий доступний електрокросовер Hyundai отримав позашляхову версію (фото)
Hyundai продовжує створювати позашляхові версії своїх кросоверів. На цей раз такий варіант з’явився в Hyundai Kona. Автомобіль представили в Японії і розповіли про нього на офіційному сайті Hyundai.
Новий доступний електрокросовер Hyundai отримав позашляхову версію (фото)
Новий Hyundai Kona назвали Mauna Loa — на честь найбільшого у світі діючого вулкана, розташованого на Гавайських островах. Усього виготовлять лише 30 таких авто вартістю від 4,95 мільйонів єн ($32 500).
Новий доступний електрокросовер Hyundai отримав позашляхову версію (фото)
За основу взяли електромобіль Hyundai Kona. Кросовер Mauna Loa відрізняється нефорбованими бамперами, бризковиками та пластиковим обвісом. Крім того, кузов покрили спеціальним захисним покриттям, а на даху встановили кріплення для багажника. До того ж, він отримав позашляхові шини розміром 205/65 R16 на чорних дисках від Weds.
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Салон Hyundai Kona Mauna Loa оздобили зносостійкими матеріалами, а на підлозі з’явилися гумові килимки. Крім того, для кросовера пропонують цікаві аксесуари на кшталт органайзера в салон, холодильника чи розкладної табуретки.
Новий доступний електрокросовер Hyundai отримав позашляхову версію (фото)
Силова установка авто не зазнала змін. Новий Hyundai Kona Mauna Loa оснащений 218-сильним мотором і батареєю на 65,4 кВт∙год, а його запас ходу становить 454 км.
За матеріалами:
Фокус
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