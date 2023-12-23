Новорічний стіл-2024: на скільки подорожчали продукти за рік (інфографіка) — Finance.ua

Новорічний стіл-2024: на скільки подорожчали продукти за рік (інфографіка) Сьогодні 10:10 — Особисті фінанси

Новорічний стіл-2024: на скільки подорожчали продукти за рік (інфографіка)

Річна інфляція в Україні сповільнилася до 5,1%. Водночас, за останній місяць, за даними Держстату, ще більше подорожчали напої та харчі - овочі, молочні продукти, деякі види м’яса, сало, хліб, масло. І з огляду на наближення свят зниження цін найближчим часом чекати не варто. Станом на середину грудня, за підрахунками аналітиків «Слово і діло», традиційний новорічний стіл для сім'ї з чотирьох осіб коштуватиме 2863,92 грн — на 6,1% дорожче, ніж минулого року.

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Для тих, хто все ще готує на Новий рік олів'є, його вартість зросте на 7,3% - до 454,56 грн. Найдорожчий інгредієнт салату — варена ковбаса — коштуватиме близько 176,94 грн (торік близько 141,64 грн). Подорожчали також майонез, картопля та зелений горошок (55,53 грн порівняно з 35,7 грн рік тому).

Ціни на інші інгредієнти — мариновані огірки, морква, цибуля та яйця, навпаки, знизилися.

Вартість ще одного традиційного салату — оселедець під шубою — практично не змінилася: близько 173,1 грн, що всього на 0,5% дешевше, ніж роком раніше. За рік до 107,77 грн подорожчав оселедець, решта продуктів або подешевшала, або незначно подорожчала.

Закуски у вигляді бутербродів зі шпротами та лососевою ікрою цього року коштуватимуть на 6,4% дорожче — близько 474,21 грн. Вартість банки ікри не змінилася (299 грн), але подорожчало вершкове масло (до 76,21 грн) та шпроти (до 72,6 грн).

Нарізка — буженина, копчена ковбаса, твердий сир, оливки, хліб — коштуватиме близько 551,89 грн (+7,5% за рік). Буженина (300 г) зараз коштує близько 149 грн (торік було 135,55), ковбаса (300 г) — 203,39 грн (200,58 грн), сир (300 г) — 140,13 грн (123,11 грн), банка оливок — 32,9 грн (27,9 грн).

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Приготування картопляного пюре в якості гарніру коштуватиме 72,58 грн (+28,3%). Продукти для м’ясних страв за рік подорожчали на 15,8% - до 333 грн: кілограм свинини коштує близько 196 грн, півтора кілограма птиці - близько 137 грн.

Вартість овочів — огірки, помідори — зросла на 32,9% до 185,6 грн. Ціна фруктів для новорічного столу — мандарини, банани — знизилася на 10,4%, до 111,84 грн.

Безалкогольні напої подорожчали на 25,6%: літр соку коштує близько 37,9 грн., пляшка Coca-Cola — 44,87 грн (торік близько 31 грн).

Ціни алкогольних напоїв практично не змінилися (+0,4%) — майже 300 грн: вітчизняне ігристе вино знизилося в ціні до 178,9 грн, горілка, навпаки, подорожчала — до 120,71 грн.

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