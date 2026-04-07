Нові вантажівки в Україні у березні купували на 23% більше Сьогодні 19:25 — Технології&Авто

Нові вантажівки в Україні у березні купували на 23% більше

У березні 2026 року на українському ринку нових комерційних автомобілів, включаючи вантажівки та спецтехніку, було реалізовано 1085 одиниць техніки.

Про це інформує « Укравтопром ».

Порівняно з лютим попит зріс на 23%, а у річному вимірі — на 6% відносно березня 2025 року. Таким чином, ринок продовжує поступове відновлення та демонструє позитивну динаміку.

Від початку 2026 року український парк вантажних і спеціальних автомобілів поповнили 2911 нових машин. Це майже на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Finance.ua писав, що експерти визначили найнадійніші електрокросовери з пробігом. Ці моделі здатні проїхати сотні тисяч кілометрів без серйозних поломок. Kia EV3 визнали найнадійнішим електрокросовером з пробігом. Детальну інфографіку дивіться тут.

