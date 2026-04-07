Нові вантажівки в Україні у березні купували на 23% більше
У березні 2026 року на українському ринку нових комерційних автомобілів, включаючи вантажівки та спецтехніку, було реалізовано 1085 одиниць техніки.
Про це інформує «Укравтопром».
Порівняно з лютим попит зріс на 23%, а у річному вимірі — на 6% відносно березня 2025 року. Таким чином, ринок продовжує поступове відновлення та демонструє позитивну динаміку.
Від початку 2026 року український парк вантажних і спеціальних автомобілів поповнили 2911 нових машин. Це майже на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Поділитися новиною
Також за темою
