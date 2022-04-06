Нові санкції ЄС - це майже повна торговельна ізоляція росії – міністр інфраструктури — Finance.ua
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Нові санкції ЄС - це майже повна торговельна ізоляція росії – міністр інфраструктури

Вчора 10:02Казна та Політика
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Вже у короткостроковій перспективі можна буде спостерігати масштабний негативний вплив нових санкцій на економіку як росії, так і білорусі.
Новий пакет санкцій блокує більшість шляхів для зовнішньої торгівлі росії.
Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
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«Ці рішення означають майже повну торговельну ізоляцію окупанта, який, попри антилюдські дії в Україні, все ще міг працювати на європейських ринках. Тепер цього не буде, адже автомобільні, морські та авіаційні шляхи закриті. Вже у короткостроковій перспективі ми зможемо спостерігати масштабний негативний вплив нових санкцій на економіку як росії, так і білорусі», — прокоментував Кубраков.
Він подякував своєму відомству та колегам-міністрам із країн Європейського союзу, які «дотискали ці санкції на своєму рівні».
Раніше у Єврокомісії розповіли, що включає п’ятий пакет санкцій проти росії, зокрема, мова йде про заходи у енергетиці, торгівлі, транспорті та банківській сфері.
Новий пакет санкцій з боку ЄС є реакцією блоку на звірства російських військових у Бучі, що стали очевидними після звільнення міста.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Радіо Свобода
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