Нові санкції ЄС - це майже повна торговельна ізоляція росії – міністр інфраструктури — Finance.ua

Нові санкції ЄС - це майже повна торговельна ізоляція росії – міністр інфраструктури

Вчора 10:02 — Казна та Політика

Вже у короткостроковій перспективі можна буде спостерігати масштабний негативний вплив нових санкцій на економіку як росії, так і білорусі.

Новий пакет санкцій блокує більшість шляхів для зовнішньої торгівлі росії.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

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«Ці рішення означають майже повну торговельну ізоляцію окупанта, який, попри антилюдські дії в Україні, все ще міг працювати на європейських ринках. Тепер цього не буде, адже автомобільні, морські та авіаційні шляхи закриті. Вже у короткостроковій перспективі ми зможемо спостерігати масштабний негативний вплив нових санкцій на економіку як росії, так і білорусі», — прокоментував Кубраков.

Він подякував своєму відомству та колегам-міністрам із країн Європейського союзу, які «дотискали ці санкції на своєму рівні».

Раніше у Єврокомісії розповіли, що включає п’ятий пакет санкцій проти росії, зокрема, мова йде про заходи у енергетиці, торгівлі, транспорті та банківській сфері.

Новий пакет санкцій з боку ЄС є реакцією блоку на звірства російських військових у Бучі, що стали очевидними після звільнення міста.

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