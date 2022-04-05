Казначейство США заборонило рф виплачувати борги із заблокованих рахунків в американських банках — Finance.ua
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Казначейство США заборонило рф виплачувати борги із заблокованих рахунків в американських банках

Вчора 14:32Енергетика
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Казначейство США зупинило можливість рф обслуговувати борг із заблокованих рахунків в американських банках. Міра спрямована на те, щоб змусити рф вибрати один із трьох непривабливих варіантів.
Про це пише Bloomberg із посиланням на представника Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.
Казначейство США зупинило виплати доларового боргу з рахунків російського уряду в американських банках, щоб посилити тиск на Москву з метою пошуку альтернативних джерел фінансування.
Як зазначає агентство, цей крок спрямований на те, щоб змусити росію вибрати один із трьох непривабливих варіантів:
  • спустошення доларових резервів, які у її власній країні;
  • витрачання нових доходів;
  • оголошення дефолту.
Нововведення відбулося на тлі того, що 4 квітня рф мала провести виплату за суверенним боргом. Цей захід має ще більше посилити тиск на владіміра путіна з метою припинення його вторгнення в Україну.
За даними Bloomberg, цей захід призведе до посилення контролю за платежами, що підлягають виплаті 27 травня, за відсотками, що належать за суверенними доларовими та єврооблігаціями з терміном погашення у 2026 та 2036 роках.
За прогнозом Bloomberg Economics, цього року росія заробить $321 млрд на експорті енергоносіїв, що більш ніж на третину більше, ніж 2021 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Mind
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