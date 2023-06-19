Нові санкції США забороняють General Electric обслуговувати турбіни ТЕС у росії — Finance.ua

Нові санкції США забороняють General Electric обслуговувати турбіни ТЕС у росії Сьогодні 18:31 — Фондовий ринок

Нові санкції США забороняють General Electric обслуговувати турбіни ТЕС у росії

Американська General Electric (GE) не зможе продовжувати обслуговувати в росії газові турбіни на ТЕС загальною потужністю 5 ГВт. 18 червня набули чинності розширені санкції США, що забороняють американським компаніям надавати інжинірингові послуги в рф.

Про це пише «Коммерсантъ».

Обмеження торкнуться, зокрема, GE, яка продовжувала виконувати сервісне обслуговування газових і парових турбін на російських ТЕС, а також іншого обладнання у промисловому секторі, кажуть джерела видання. У сервісний контракт зазвичай входять віддалений моніторинг, консультування, перевірки із залученням іноземних інженерів, ремонт і заміна запчастин.

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У GE підтвердили, що у компанії більше не буде можливості надавати інжинірингові послуги в росії.

«Ми проводимо всебічну оцінку впливу нового пакету санкцій США на нашу роботу в регіоні і продовжуємо взаємодіяти з компетентними органами щодо дотримання обмежень, правил і законодавства», — йдеться у коментарі.

Один зі співрозмовників видання каже, що американські компанії закриють доступ до креслень і баз даних, без яких іноземні фахівці не зможуть проводити інспекції та ремонти на території рф. Інші джерела у галузі побоюються, що GE перестане постачати оригінальні запчастини, аналогів яких у росії не існує.

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