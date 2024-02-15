Нові рекорди: Bitcoin досяг $52 000 вперше з 2021 року — Finance.ua

Нові рекорди: Bitcoin досяг $52 000 вперше з 2021 року
Курс Bitcoin перевищив позначку у $52 000. Раніше BTC торгувався на цьому рівні наприкінці 2021 року, коли криптовалютний ринок увійшов до корекції після досягнення історичних максимумів.
Капіталізація Bitcoin вперше із грудня 2021 року перевищила позначку $1 трлн. Різке зростання ціни ВТС спровокувало каскад ліквідацій коротких позицій трейдерів на великих криптобіржах. За даними сервісу Coinglass, всього за годину загальна сума примусово закритих «шортів» за біткоїном перевищила $33 млн.
Друга за капіталізацією криптовалюта — Ethereum (ETH) — також зросла, її курс перевищив позначку $2700 і оновив максимум 2024 року. Водночас загальна вартість крипторинку перевищила $2 трлн, згідно з CoinGecko. Обсяг торгів цифровими активами за останні 12 годин склав $115 млрд, з яких $45 млрд припадають на біткоїн.
На стале зростання флагманської криптовалюти впливають позитивні настрої серед інвесторів. Здебільшого їх підживлюють надходження коштів у недавно схвалені спотові біткоїн-ETF в США.
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Істотне зростання ВТС дає аналітикам причини для позитивних прогнозів. Криптовалютний експерт Туур Демстер заявив, що вже до 2026 року котирування біткоїна досягнуть позначки у $600 000. За словами аналітика, великий вплив на це матиме майбутній халвінг, який орієнтовно відбудеться у квітні 2024 року. На цьому тлі біткоїн цілком може оновити ATH вже у листопаді-грудні 2024 року. Також багато залежатиме від успіхів нещодавно схвалених ETF-фондів.
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