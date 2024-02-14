Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня 2021 року — Finance.ua

Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня 2021 року Сьогодні 12:33 — Криптовалюта

Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня 2021 року

Курс Bitcoin у середу перетнув межу у 51 тисячу доларів. Востаннє криптовалюта торгувалася на цьому рівні у грудні 2021 року.

Такі дані наводить платформа CoinDesk.

Капіталізація криптовалюти також сягнула рекордного рівня з грудня 2021 року — 1 трильйон доларів.

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За останні 24 години обсяг торгів криптовалюти сягнув майже 40 мільярдів доларів.

Нагадаємо, 12 лютого уперше за більш ніж два роки вартість Bitcoin сягнула рівня 50 тис доларів на тлі очікувань зниження процентних ставок наприкінці цього року та попиту на ETF.

Крім того, всі криптоактиви з топ-10 за показником капіталізації перейшли в зелену зону, згідно з CryptoRank:

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Економічна Правда За матеріалами:

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