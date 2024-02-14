Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня 2021 року — Finance.ua
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Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня 2021 року

Криптовалюта
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Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня 2021 року
Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня 2021 року
Курс Bitcoin у середу перетнув межу у 51 тисячу доларів. Востаннє криптовалюта торгувалася на цьому рівні у грудні 2021 року.
Такі дані наводить платформа CoinDesk.
Капіталізація криптовалюти також сягнула рекордного рівня з грудня 2021 року — 1 трильйон доларів.
Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня 2021 року

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За останні 24 години обсяг торгів криптовалюти сягнув майже 40 мільярдів доларів.
Нагадаємо, 12 лютого уперше за більш ніж два роки вартість Bitcoin сягнула рівня 50 тис доларів на тлі очікувань зниження процентних ставок наприкінці цього року та попиту на ETF.
Крім того, всі криптоактиви з топ-10 за показником капіталізації перейшли в зелену зону, згідно з CryptoRank:
Bitcoin перетнув межу у 51 тис. доларів вперше з грудня 2021 року
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
Економічна Правда
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