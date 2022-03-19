Нові правила роботи банків і небанківських фінустанов, що займаються кредитуванням: що змінилося — Finance.ua

Нові правила роботи банків і небанківських фінустанов, що займаються кредитуванням: що змінилося

Національний банк повідомив , що вітає ухвалення Закону України № 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану".Новий закон змінює низку правил роботи банків та небанківських фінансових установ, зокрема тих, що надають послуги з кредитування.

Мета цих змін — полегшити ситуацію для українців-позичальників на час війни та на перший час післявоєнного відновлення економіки.

Що змінюється:

у період дії воєнного стану та у 30-денний строк після дня його припинення або скасування споживач не буде нести відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань за споживчим кредитом;

у разі допущення такого прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) споживачем зобов’язань за таким договором;

забороняється у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит збільшення процентної ставки за користування кредитом, крім випадків, коли встановлення змінюваної процентної ставки передбачено кредитним договором чи договором про споживчий кредит.

Звертаємо увагу, що неустойка (штраф, пеня) та інші платежі, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання за таким договором, підлягають списанню.

Важливо. Нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами — таке нарахування є правомірним з боку кредитора. Кредитні канікули — це відтермінування сплати боргу, а не його прощення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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