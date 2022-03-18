У НБУ відреагували на ідею Зеленського гарантувати 100% депозитів — Finance.ua

У НБУ відреагували на ідею Зеленського гарантувати 100% депозитів

У НБУ відреагували на ідею Зеленського гарантувати 100% депозитів

Національний банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу Президента України щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення на період дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«100% гарантія за депозитами фізичних осіб на період дії воєнного стану дасть упевненість українцям у збереженні їх заощаджень, адже держава гарантує кожному громадянину повернення його коштів у повному обсязі», — сказано в повідомленні.

Пояснення НБУ

Важливо розуміти, що запровадження 100% гарантії на банківські вклади не означає, що виникне потреба в компенсації з боку держави вкладів усіх банків. До початку війни банківська система мала значний запас фінансової міцності, демонструвала солідні показники прибутковості, капіталізації та ліквідності. Банківська система за підтримки держави спроможна протистояти поточним викликам. Запровадження 100% гарантії на банківські вклади на період дії воєнного стану — це додатковий механізм підтримання банків.

«Запровадження 100% покриття вкладів гарантіями, так звана „бланкова гарантія“ — це світова практика. До прикладу, цей крок був застосований під час глобальної кредитної кризи 2008 року в Ірландії, Данії, Ісландії та Німеччині, коли протягом кризового періоду (у деяких країнах — до 24 місяців) держава гарантувала повернення 100% суми депозитів фізосіб. Таку можливість, зокрема, передбачено Ключовими принципами Міжнародної Асоціації Страхування Депозитів (МАСД), що затверджені Базельським комітетом з банківського нагляду. Перше і основне, що дасть запровадження 100% гарантій за вкладами — це впевненість українців у збереженні їхніх заощаджень, а отже дасть змогу запобігти дестабілізації на банківському ринку», — зазначила Світлана Рекрут, директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Довідка Finance.ua:

раніше Президент Володимир Зеленський доручив знайти законодавчу можливість гарантувати громадянам 100% їхніх вкладів у банках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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