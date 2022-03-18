Держава має гарантувати 100% вкладів українців у банках — Зеленський — Finance.ua
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Держава має гарантувати 100% вкладів українців у банках — Зеленський

Вчора 12:00Кредит&Депозит
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Президент Володимир Зеленський доручив знайти законодавчу можливість гарантувати громадянам 100% їхніх вкладів у банках.
Про це він заявив у своєму зверненні.
«Особливе завдання для НБУ, народних депутатів і урядовців. Доручив знайти таку законодавчу можливість, аби держава гарантувала 100%, не частину, як зараз, як завжди, а повністю весь депозит», — заявив Зеленський.
Президент додав, що чекає на відповідний проект рішення і висловив сподівання, що Верховна Рада не затримається з підтримкою. Також він додав, що 18 березня Кабмін проголосує за масштабне скорочення регулювань.
«Було понад 600 дозволів та ліцензій для бізнесу, а залишаються обов’язковими близько 20. Тільки ті, які просто неможливо скасувати. Як, наприклад, поводження з радіоактивними відходами», — сказав Зеленський.
Скільки гарантують зараз? Наразі сума гарантування вкладів фізичних осіб та ФОПів становить 200 тисяч грн. Її планували підвищити до 400 тисяч грн, проте закон не встигли схвалити до початку війни.
За останніми даними Фонду гарантування вклади 98,1% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тисяч грн, а тому повністю підпадають під гарантії. Сума таких вкладів становить 245 млрд грн.
При цьому на решту 2% громадян, вклади яких вже не гарантуються повністю державою, припадає більша частина в системі — близько 400 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

  • востаннє гарантовану суму було підвищено у 2012 році з прийняттям Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Відповідно до Закону, з 2012 р. розмір суми гарантованого відшкодування для одного вкладника в одному банку має бути не менше 200 тис. грн;
  • основним бар’єром для підвищення гарантовано суми стали боргові зобов’язання ФГВФО, що виникли під час банківської кризи 2014-2017 рр. Детальніше, чому гарантовану суму досі не підвищили — читайте тут.
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За матеріалами: Економічна Правда
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