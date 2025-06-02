Нові правила для однієї категорії водіїв в ЄС — Finance.ua

Нові правила для однієї категорії водіїв в ЄС Сьогодні 09:13 — Технології&Авто

Нові правила для однієї категорії водіїв в ЄС

Щоб підвищити безпеку на дорогах, ЄС вводить нові правила для водіїв. Це с тосується водіїв, кому виповнилося 70 років, пише visitukraine

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Спочатку Єврокомісія пропонувала проводити обов’язкові огляди кожні 5 років для водіїв старше 70 років, що могло призвести до втрати водійських прав без медичного висновку.

Однак ця ініціатива була відхилена Європарламентом, оскільки була визнана дискримінаційною.

Що ухвалили

Прийнято компромісне рішення: в кожній країні ЄС водії старше 70 років повинні будуть проходити або медичний огляд, або оцінку стану здоров’я на основі самооцінки.

Кожна держава вирішить, чи достатньо цієї самооцінки, або необхідно проводити повноцінний медичний огляд з тестами на зір, слух і серцево-судинну систему.

З віком у водіїв старше 65 років знижується психофізична здатність, що впливає на безпеку на дорогах.

Літні люди часто мають уповільнену реакцію, гірше оцінюють відстань і складніше приймають рішення в екстремальних ситуаціях.

Це підтверджують статистичні дані, за якими водії старше 60 років стали причиною безлічі ДТП, в тому числі з летальними наслідками.

Нагадаємо, що демографічна ситуація в Європі швидко змінюється. До 2050 року майже половина населення ЄС буде старше 50 років.

Вважається, що ці зміни допоможуть поліпшити ситуацію з безпекою на дорогах, знизити кількість аварій і підвищити загальну відповідальність водіїв старшого віку.

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