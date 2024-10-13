Нові функції безпеки Android: як вони допоможуть захистити телефон від крадіжки — Finance.ua
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Нові функції безпеки Android: як вони допоможуть захистити телефон від крадіжки

Технології&Авто
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Для користувачів телефонів із системою Android у США почали з’являтися нові функції, корисні при крадіжці пристрою сторонніми особами, а протягом року ці функції з’являться і в інших країнах.
Про це повідомив експерт видання Android Authority Мішаал Рахман у своєму акаунті в Threads.
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«Google починає розгортати нові функції блокування при виявленні крадіжки, блокування пристрою в автономному режимі та віддаленого блокування для користувачів Android у США», — зазначив він.
Зі слів Рахмана, на його Xiaomi 14T Pro вже доступні дві з трьох названих функцій, окрім віддаленого блокування.
Нові функції безпеки Android: як вони допоможуть захистити телефон від крадіжки
«Деякі користувачі Pixel у США кажуть, що вони мають Remote Lock, але не мають інших двох. Усі три функції ввійшли в бета-версію в серпні, стартуючи з Бразилії. У Google сказали мені, що остаточні версії цих функцій будуть широко розповсюджені по світу цього року», — додав експерт.
З його слів, функція Theft Detection Lock реагуватиме, коли хтось вихоплюватиме ваш телефон із руки та намагатиметься втекти з ним.
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«У разі виявлення цього ваш телефон автоматично заблокується, уникаючи небажаного доступу до ваших програм і даних», — зазначає Рахман.
Водночас функція Offline Device Lock автоматично блокує екран, якщо злодій намагається відключити ваш телефон від інтернету протягом тривалого періоду.
Remote Lock дає змогу віддалено заблокувати пристрій, використовуючи лише номер телефону, якщо ви не можете ввійти в Find My Device за допомогою пароля облікового запису Google.
За матеріалами:
dev.ua
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