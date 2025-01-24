Нові енергоблоки Хмельницької АЕС працюватимуть виключно на американському ядерному паливі — Finance.ua
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Нові енергоблоки Хмельницької АЕС працюватимуть виключно на американському ядерному паливі

Енергетика
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Енергоблоки № 3 та № 4 будуть працювати на ядерному паливі за технологією американської компанії Westinghouse, як і всі решта атомних електростанцій України.
Про це йдеться в повідомленні державної компанії «Енергоатом», яка змушена спростувати фейки, опубліковані в мережі.
«100% всіх закупівель з 2022 року здійснюється в американської компанії Westinghouse. Енергоблоки № 3 та № 4 Хмельницької АЕС будуть працювати виключно на паливі американської компанії Westinghouse, або паливі, виробленому в Україні за технологією Westingouse, як і вся решта діючих атомних блоків», — йдеться в повідомленні компанії.
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Використання американського палива прямо прописано в урядовому проєкті закону № 11 146. В ньому вказано, що нові енергоблоки ХАЕС будуть працювати виключно на ядерному паливі, виготовленому за американською технологією.
Нагадаємо, що Ольга Кошарна, яка є авторкою фейку про «не американське паливо» раніше відзначилася низкою скандальних заяв. Зокрема на початку війни закликала працівників окупованої Запорізької АЕС співпрацювати з російським «росатомом». «Енергоатом» закликає компетентні органи звернути увагу на її діяльність, спрямовану на дискредитацію українських енергетиків.
За матеріалами:
Укрінформ
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