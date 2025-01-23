ДТЕК інвестує ще €450 млн в будівництво Тилігульської вітроелектростанції — Finance.ua
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ДТЕК інвестує ще €450 млн в будівництво Тилігульської вітроелектростанції

Фондовий ринок
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ДТЕК інвестує ще €450 млн в будівництво Тилігульської вітроелектростанції
ДТЕК інвестує ще €450 млн в будівництво Тилігульської вітроелектростанції
Група ДТЕК Ріната Ахметова інвестує додатково 450 млн євро в будівництво другої черги Тилігульської вітроелектростанції (ВЕС) в Миколаївській області.
Про це компанія оголосила в ході Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
ДТЕК планує завершити будівництво до кінця 2026 року. Кількість турбін на електростанцій зросте з 19 до 83, а потужність збільшиться в чотири рази — з 114 до 500 МВт.
Це найбільша інвестиція приватного сектору в Україні з моменту повномасштабного вторгнення росії. Загальні інвестиції в електростанцію складуть 650 млн євро.
Проєкт стане найбільшою вітроелектростанцією у Східній Європі, побудованою за останнє десятиліття.
Згідно з умовами угоди, банки, включаючи Danske Bank, нададуть 370 мільйонів євро кредитних коштів, забезпечених гарантіями державного Експортно-інвестиційного фонду Данії — більша частина з яких буде використана для фінансування турбін Vestas EnVentus V162−6,0 МВт. ДТЕК фінансує решту вартості проєкту власними коштами.
На повній потужності Тилігульська ВЕС вироблятиме 1,7 ТВт-год електроенергії на рік — цього достатньо для забезпечення електроенергією 900 000 українських домівок, що еквівалентно енергії, необхідній для заряджання кожного смартфона в ЄС протягом року.
За матеріалами:
УНІАН
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