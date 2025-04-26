Нові доступні смартфони Oppo отримають потужний акумулятор (фото) — Finance.ua

Нові доступні смартфони Oppo отримають потужний акумулятор (фото) Сьогодні 06:22 — Технології&Авто

Нові доступні смартфони Oppo отримають потужний акумулятор (фото)

Китайський виробник смартфонів Oppo розширив лінійку серії K, представивши Oppo K13 з величезним акумулятором (і невисоким цінником).

Про це повідомляє GSMArena.

Переваги смартфона

Oppo K13 оснащений батареєю 7000 мАг. При цьому нещодавно Honor представила смартфон Power з акумулятором на 8000 мАг.

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Здається, перевага Honor очевидна, але Oppo зрівнює шанси за допомогою зарядки. Honor Power заряджається блоком потужністю 66 Вт, тоді як Oppo K13 йде в комплекті зі зарядкою на 80 Вт, яка забезпечує поповнення акумулятора до 100% за 56 хвилин.

Oppo K13 також має під капотом Snapdragon 6 Gen 4 SoC у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті.

Смартфон має варіанти накопичувача 128 ГБ і 256 ГБ і завантажує ColorOS 15 на базі Android 15. Oppo пообіцяла два роки оновлень ОС і три роки оновлень безпеки для K13.

Oppo K13 побудований навколо 6,67-дюймового FullHD+ 120 Гц AMOLED-дисплея з центральним отвором для 16-мегапіксельної селфі-камери та сканера відбитків пальців під екраном.

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Ззаду розташовано ще дві камери — 50-мегапіксельна основна та 2-мегапіксельний датчик глибини.

Інші переваги Oppo K13 включають рейтинг IP65, подвійні стереодинаміки і функції камери на основі штучного інтелекту.

Oppo K13 поставляється в кольорах Icy Purple і Prism Black з двома варіантами комбінацій пам’яті — 8 ГБ/128 ГБ і 8 ГБ/256 ГБ за ціною близько 210 $/185 €) і 235 $/205 € відповідно. Поки смартфон доступний лише в Індії, але згодом має вийти й на глобальний ринок.

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