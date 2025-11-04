0 800 307 555
Нова система в’їзду в ЄС запрацювала ще на одному пункті пропуску з Польщею

Пункт пропуску «Хребенне — Рава-Руська» на кордоні із Польщею підключили до європейської системи EES.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
Тож тепер усі польські пункти пропуску, що межують з Україною в межах Львівської області, вже працюють у системі EES.
Єдиним винятком наразі залишається пункт пропуску «Долгобичув-Угринів», який функціонує в тестовому режимі. Його повноцінний запуск заплановано на 4 листопада.

Що відомо про нову систему на в’їзді в ЄС

  • Система Entry/Exit System запроваджується в країнах ЄС для підвищення ефективності прикордонного контролю та безпеки.
  • Під час першого в’їзду до країн ЄС після її запуску громадяни третіх країн, зокрема українці, проходять розширену реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців (для осіб від 12 років).
  • Ця процедура проводиться лише один раз, після чого дані зберігаються в єдиній базі ЄС, що дозволяє прискорити подальше проходження кордону.
Раніше Finance.ua повідомляв, що у зв’язку з впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) можливе сповільнення пропуску громадян. Йдеться про пункти пропуску «Ягодин — Дорогуськ» та «Устилуг — Зосин», попередили митники.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
