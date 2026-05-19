Нова Siri отримає функції ШІ та унікальні механізми захисту даних Сьогодні 03:28 — Технології&Авто

Apple готує масштабне оновлення Siri в iOS 27, включатиме функції конфіденційності, унікальні для ринку чат-ботів. Компанія обіцяє зробити голосового помічника значно розумнішим, а для захисту персональних даних частково використовуватиме технології Google.

Про це повідомив техноексперт та інсайдер Марк Гурман із Bloomberg.

Очікується, що оновлена Siri з’явиться після майже дворічної затримки. Водночас Apple може випустити її у статусі бета-версії, фактично попередивши користувачів, що функція ще перебуває на стадії доопрацювання.

Apple намагається наздогнати конкурентів у сфері ШІ

Протягом багатьох років Apple робила конфіденційність ключовою перевагою своїх продуктів. Такий підхід допоміг компанії зберегти довіру користувачів, але водночас уповільнив розвиток власних інструментів штучного інтелекту.

Через обмежене використання реальних даних для навчання моделей Siri та інші ШІ-функції Apple відстають від рішень OpenAI, Google та Anthropic.

У iOS 27 компанія планує суттєво оновити Siri та частково інтегрувати модель Google Gemini. Це свідчить про те, що Apple готова активніше використовувати сторонні технології, щоб скоротити відставання у сфері ШІ.

Siri може працювати як бета-версія

За даними тестових збірок iOS 27, нова Siri може вийти з позначкою Beta. Подібний підхід Apple уже використовувала у 2011 році, коли вперше представила голосового помічника.

Це означає, що навіть після двох років затримки компанія може офіційно визнати, що функція ще не є повністю готовою. Для Apple це спосіб уникнути завищених очікувань і знизити ризик негативної реакції з боку користувачів та інвесторів.

Apple також оновить Genmoji

Разом із Siri в iOS 27 Apple планує покращити функцію Genmoji, яка створює емодзі на основі текстових описів.

Нова опція Suggested Genmoji автоматично пропонуватиме персоналізовані емодзі, використовуючи фотографії користувача та фрази, які він найчастіше вводить.

Apple сподівається, що це підвищить популярність функції, яка після запуску наприкінці 2024 року отримала неоднозначні відгуки через низьку якість зображень і підвищене навантаження на батарею смартфона.

