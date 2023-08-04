Нова програма ЄС. Стало відомо, коли Європарламент може проголосувати за 50 млрд євро для України — Finance.ua

Нова програма ЄС. Стало відомо, коли Європарламент може проголосувати за 50 млрд євро для України Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Нова програма ЄС. Стало відомо, коли Європарламент може проголосувати за 50 млрд євро для України

Європейський парламент планує наприкінці листопада проголосувати за остаточний текст нового Механізму для підтримки відновлення, відбудови та модернізації України, а виплати здійснюватимуться з початку 2024 року.

Про це заявила депутатка Європейського парламенту, заступниця голови делегації Парламентського комітету асоціації (ПКА) Україна-ЄС Віола фон Крамон.

«Пропозиція Європейської Комісії (щодо створення нового Механізму для підтримки України. — Ред.) була висунута 20 червня, ми в комітеті з міжнародного співробітництва були налаштовані на початок роботи у серпні. Я виступаю від імені „зеленої“ групи — у нас є один тиждень, щоб подати доповнення. Ми маємо обговорити з усіма групами в Європарламенті остаточний текст, за який будемо голосувати, я сподіваюсь, наприкінці листопада. Далі почнемо консультації і з початку наступного року розпочнемо здійснювати виплати. Так передбачається планом», — сказала фон Крамон.

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Вона пояснила, що кошти планується виділяти траншами по 12 млрд євро щорічно на фінансування проєктів зі складеного Україною плану. Підтримка конкретних секторів економіки України в рамках нового Механізму значною мірою залежить від певних умов, зокрема, безпекової ситуації.

За словами євродепутатки, наявний план чітко визначає, що те, як розподілятимуться кошти на проєкти, вирішуватиме не тільки виконавча влада.

«Ми включимо в текст Європейського парламенту щодо Механізму підтримки України також інших акторів — органи місцевого самоврядування, громадянське суспільство, місцевих мешканців. Нам потрібно, щоб усі голоси були почуті на початку фази відбудови, до того, як почнемо здійснювати виплати», — зазначила фон Крамон.

Євродепутатка зауважила, що для відбудови нових міст і сіл буде важливо застосовувати нові підходи.

«Ми хочемо відбудувати нові „зелені“ виробництва, „зелені“ офіси, „зелені“ місця для проживання. Нам потрібні різні експерти, архітектори, науковці, об'єднані цими знаннями», — наголосила вона.

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Укрінформ За матеріалами:

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