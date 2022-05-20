«Нова пошта» змінює тарифи на доставку — Finance.ua

«Нова пошта» змінює тарифи на доставку

Вчора 16:31 — Особисті фінанси

«Нова пошта» змінює тарифи на доставку

З 23 травня 2022 року Нова пошта змінює тарифи на доставку та вводить ряд спрощень у тарифах та послугах для клієнтів задля полегшення розрахунку вартості відправки.

Що змінилося

Перша зміна — компанія знижує тариф на доставку посилок у поштомат на 10 грн. Відтепер послуга коштуватиме 50 грн. За фіксованою ціною можна буде відправляти документи та посилки незалежно від географії доставки. Нагадуємо, у поштомат можна відправити посилки вагою до 20 кг.

Друга зміна — зменшено вагові градації у тарифі на доставку по Україні. Замість 7 вагових категорій посилок вводяться 3 тарифи за вагою:

мала (до 2 кг) — 60 грн. Якщо ви відправляєте одяг, то при його відправці ви безкоштовно отримаєте пакети на 0,5 кг, 1 кг або 2 кг;

отримаєте пакети на 0,5 кг, 1 кг або 2 кг; середня (до 10 кг) — 80 грн;



велика (до 30 кг) — 120 грн.



Тепер у тариф вже включена оціночна вартість для посилок до 500 гривень, тож додатково вона нараховуватися не буде. Для відправлень вартістю понад 500 грн оціночна вартість, як і раніше, буде рахуватися як 0,5% від вартості відправлення.

Вартість доплати за доставку посилок у села (по Україні) становитиме 20 грн.

Третя зміна — відправка документів у фірмовому конверті у відділення складатиме 45 гривень.

Четверта зміна — якщо ви відправляєте декілька посилок за однією експрес-накладною, то доставка кожної з них збільшиться на 10 грн. Посилка з максимальною вагою — за базовим тарифом по Україні, решта — за зниженим:

до 2 кг — 20 грн;

до 10 кг — 40 грн;



до 30 кг — 80 грн.



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П’ята зміна — спрощення тарифу доставки вантажів.

1. Раніше клієнти сплачували за доставку вантажів за 30 кг по базовому тарифу доставки по України та додатково за кожен 1 кг понад 30 кг.

Відтепер клієнт буде сплачувати тариф, який формується наступним чином: загальна вага вантажу (у кг) помножається на вартість 1 кг, яка залежить від зони доставки (дальності кінцевого населеного пункту).

2. Компанія відміняє розрахунок вартості доставки вантажів за параметрами або крайніми точкам пакування відправлення.

Тепер вартість за доставку буде нараховуватися виключно із урахуванням фактичної та об’ємної ваги самого вантажу та, як і раніше, за аренду пакувальних матеріалів для перевезення вантажу (флет-бокс, палетні борти). Наприклад, якщо ви відправлятимете електродвигун вагою 34 кг та об’ємною вагою 18 кг у палетному борті по місту Львів, то ви сплатите 140 гривень:

за доставку 34×3 (вартість за 1 кг доставки по місту) = загальна сума складатиме 102 грн.

за аренду палетного борту = 60 грн.



Шоста зміна — оновлення послуги зберігання палет, вантажів, шин та дисків.

Збільшується кількість безкоштовних днів зберігання для палет із 2 до 3 календарних днів, не враховуючи день прибуття. Для вантажів, автошин і автодисків кількість днів зберігання скорочуватиметься з 7 до 3, не враховуючи день прибуття, через обмежену площу відділень та велику кількість відправлень цього виду.

Нові тарифи набудуть чинності з 23.05.2022 р.

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