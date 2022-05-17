«Укрпошта» запустила нову онлайн послугу — Finance.ua
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«Укрпошта» запустила нову онлайн послугу

Вчора 17:45Особисті фінанси
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Під час дії воєнного стану «Укрпошта» відновила деякі старі послуги, а також створила нові. Тепер люди зможуть оплачувати відправлення онлайн.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Це означає, що відтепер оплачувати відправлення можна у мобільному застосунку за допомогою карткового рахунку.
Скористатися функцією можна не лише зі смартфону через застосунок, а й із ноутбука в особистому кабінеті «Укрпошти».
Крім того, у пресслужбі нагадують, що за користування онлайн сервісами пошти клієнтам надається знижка у розмірі 5%.

Що ще дозволяє робити застосунок

  • відстежувати відправлення;
  • оформлювати їх;
  • розраховувати їх вартість;
  • шукати відділення та поштові індекси;
  • здійснювати переказ між картками;
  • здійснювати переказ з картки у відділення;
  • здійснювати переказ «З картки додому».

Безкоштовні сервіси для українців

За матеріалами: Сьогодні
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