«Укрпошта» запустила нову онлайн послугу — Finance.ua

«Укрпошта» запустила нову онлайн послугу

Вчора 17:45 — Особисті фінанси

Під час дії воєнного стану «Укрпошта» відновила деякі старі послуги, а також створила нові. Тепер люди зможуть оплачувати відправлення онлайн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Це означає, що відтепер оплачувати відправлення можна у мобільному застосунку за допомогою карткового рахунку.

Скористатися функцією можна не лише зі смартфону через застосунок, а й із ноутбука в особистому кабінеті «Укрпошти».

Крім того, у пресслужбі нагадують, що за користування онлайн сервісами пошти клієнтам надається знижка у розмірі 5%.

Що ще дозволяє робити застосунок

відстежувати відправлення;

оформлювати їх;

розраховувати їх вартість;

шукати відділення та поштові індекси;

здійснювати переказ між картками;

здійснювати переказ з картки у відділення;

здійснювати переказ «З картки додому».

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