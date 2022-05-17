«Укрпошта» запустила нову онлайн послугу — Finance.ua

«Укрпошта» запустила нову онлайн послугу
Під час дії воєнного стану «Укрпошта» відновила деякі старі послуги, а також створила нові. Тепер люди зможуть оплачувати відправлення онлайн.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Це означає, що відтепер оплачувати відправлення можна у мобільному застосунку за допомогою карткового рахунку.
Скористатися функцією можна не лише зі смартфону через застосунок, а й із ноутбука в особистому кабінеті «Укрпошти».
Крім того, у пресслужбі нагадують, що за користування онлайн сервісами пошти клієнтам надається знижка у розмірі 5%.
Що ще дозволяє робити застосунок
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- відстежувати відправлення;
- оформлювати їх;
- розраховувати їх вартість;
- шукати відділення та поштові індекси;
- здійснювати переказ між картками;
- здійснювати переказ з картки у відділення;
- здійснювати переказ «З картки додому».