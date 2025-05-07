«Нова пошта» запустила першу газову когенераційну установку — Finance.ua

«Нова пошта» запустила першу газову когенераційну установку Сьогодні 05:45 — Енергетика

«Нова пошта» запустила першу газову когенераційну установку

«Нова пошта», найбільша приватна поштова служба України, запустила першу когенераційну установку на природному газі в межах програми енергетичної незалежності.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За даними пресслужби, обладнання змонтовано на території логістичного хабу компанії на заході України. Установка має електричну потужність 1 МВт та працює за принципом подвійної генерації — одночасно виробляє електроенергію та тепло.

До кінця 2025 року компанія планує встановити ще шість аналогічних установок у різних регіонах, зокрема в Києві.

У пресслужбі зазначили, що в межах переходу до енергетичної автономії «Нова пошта» вже інвестувала 300 млн грн, а цьогоріч має намір вкласти ще 150 млн грн. Загальна сума інвестицій сягне 450 млн грн, понад половину з яких компанія спрямовує саме на розвиток газової генерації.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.