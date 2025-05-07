«Нова пошта» запустила першу газову когенераційну установку — Finance.ua

«Нова пошта» запустила першу газову когенераційну установку
«Нова пошта», найбільша приватна поштова служба України, запустила першу когенераційну установку на природному газі в межах програми енергетичної незалежності.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
За даними пресслужби, обладнання змонтовано на території логістичного хабу компанії на заході України. Установка має електричну потужність 1 МВт та працює за принципом подвійної генерації — одночасно виробляє електроенергію та тепло.
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До кінця 2025 року компанія планує встановити ще шість аналогічних установок у різних регіонах, зокрема в Києві.
У пресслужбі зазначили, що в межах переходу до енергетичної автономії «Нова пошта» вже інвестувала 300 млн грн, а цьогоріч має намір вкласти ще 150 млн грн. Загальна сума інвестицій сягне 450 млн грн, понад половину з яких компанія спрямовує саме на розвиток газової генерації.
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