«Нова пошта» відновила роботу у Стоянці Київської області — Finance.ua

«Нова пошта» продовжує відновлювати роботу мережі, зокрема в регіонах, постраждалих від бойових дій.
«Уже запрацювало мобільне відділення у Стоянці (Київська обл. — ІФ). Це власна інноваційна технологія „Нової пошти“... Відкрито перше мобільне відділення повного циклу, яке може розгортатися за 5 хвилин та використовуватися для надання повного спектра послуг „Нової пошти“. Воно створене на базі звичайного контейнера для перевезення посилок», — повідомила компанія в понеділок.
Уперше відділення такого типу було представлено на початку лютого.
Наразі пересувне відділення розташоване в центрі с. Стоянка. Працюватиме у будні з 10 до 17 та в суботу з 9 до 18. Вихідний — неділя.