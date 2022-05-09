«Нова пошта» відновила роботу у Стоянці Київської області — Finance.ua

«Нова пошта» відновила роботу у Стоянці Київської області

Вчора 14:10 — Фондовий ринок

«Нова пошта» продовжує відновлювати роботу мережі, зокрема в регіонах, постраждалих від бойових дій.

«Уже запрацювало мобільне відділення у Стоянці (Київська обл. — ІФ). Це власна інноваційна технологія „Нової пошти“... Відкрито перше мобільне відділення повного циклу, яке може розгортатися за 5 хвилин та використовуватися для надання повного спектра послуг „Нової пошти“. Воно створене на базі звичайного контейнера для перевезення посилок», — повідомила компанія в понеділок.

Уперше відділення такого типу було представлено на початку лютого.

Наразі пересувне відділення розташоване в центрі с. Стоянка. Працюватиме у будні з 10 до 17 та в суботу з 9 до 18. Вихідний — неділя.

Клієнтів обслуговуватиме один або два оператори, які надаватимуть послуги відправлення та отримання посилок до 10 кг по Україні та за кордон, а також усі фінансові послуги.

На даху пересувного відділення встановлено сонячні панелі, тому воно може працювати цілком автономно. Всередині є кондиціонер та всі необхідні умови для комфортної роботи співробітників.

Компанія планує використовувати відділення у Стоянці два-три тижні, доки відновить роботу стаціонарного. Після цього відділення буде переміщено в іншу локацію.

Як повідомлялося, пересувне відділення на базі БДФ-контейнера — це власна розробка R&D-департаменту «Нової пошти». За місяць воно зможе приймати та видавати до 10 тис. посилок.

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