«Нова пошта» відновила роботу у Стоянці Київської області — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Нова пошта» відновила роботу у Стоянці Київської області

Вчора 14:10Фондовий ринок
442
«Нова пошта» продовжує відновлювати роботу мережі, зокрема в регіонах, постраждалих від бойових дій.
«Уже запрацювало мобільне відділення у Стоянці (Київська обл. — ІФ). Це власна інноваційна технологія „Нової пошти“... Відкрито перше мобільне відділення повного циклу, яке може розгортатися за 5 хвилин та використовуватися для надання повного спектра послуг „Нової пошти“. Воно створене на базі звичайного контейнера для перевезення посилок», — повідомила компанія в понеділок.
Уперше відділення такого типу було представлено на початку лютого.
Наразі пересувне відділення розташоване в центрі с. Стоянка. Працюватиме у будні з 10 до 17 та в суботу з 9 до 18. Вихідний — неділя.
Читайте також
Клієнтів обслуговуватиме один або два оператори, які надаватимуть послуги відправлення та отримання посилок до 10 кг по Україні та за кордон, а також усі фінансові послуги.
На даху пересувного відділення встановлено сонячні панелі, тому воно може працювати цілком автономно. Всередині є кондиціонер та всі необхідні умови для комфортної роботи співробітників.
Компанія планує використовувати відділення у Стоянці два-три тижні, доки відновить роботу стаціонарного. Після цього відділення буде переміщено в іншу локацію.
Як повідомлялося, пересувне відділення на базі БДФ-контейнера — це власна розробка R&D-департаменту «Нової пошти». За місяць воно зможе приймати та видавати до 10 тис. посилок.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.