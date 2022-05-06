"Нова пошта" запустила послугу для переселенців: хто може отримати виплати — Finance.ua

А з питаннями нарахування грошової допомоги можна звертатися до гарячої лінії Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за телефоном 080030771.
Додаткові виплати внутрішньо переміщеним особам
Уряд спільно із Всесвітньою продовольчою програмою ООН затвердив постанову про додаткові виплати ВПО, йдеться про 2220 грн кожному переселенцю.
«Виплата допомоги в рамках реалізації проєкту здійснюється додатково без надання окремого звернення внутрішньо переміщеною особою на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, незалежно від отримання особою інших видів допомоги, зокрема виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», — йдеться у документі.
Виплата допомоги здійснюється у розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше ніж трьом особам. Гроші даватимуть щомісяця протягом трьох місяців через систему Міжнародних грошових переказів Western Union на території України.