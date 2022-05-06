"Нова пошта" запустила послугу для переселенців: хто може отримати виплати — Finance.ua

"Нова пошта" запустила послугу для переселенців: хто може отримати виплати

Вчора 12:50 — Фондовий ринок

У «Новій пошті» з’явилася нова послуга для переселенців, і тепер вони можуть отримати виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН у відділеннях компанії.

Про це повідомляє Сегодня

Як переселенці можуть отримати гроші

При оформленні фінансової допомоги слід обрати спосіб отримання допомоги «Нова пошта». Далі має бути код від партнера ООН в Україні. Із цим кодом потрібно:

прийти у відділення;

сказати оператору, що потрібно отримати переказ від Western Union;

назвати цей код;

показати документ, що посвідчує особу.

А з питаннями нарахування грошової допомоги можна звертатися до гарячої лінії Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за телефоном 080030771.

Додаткові виплати внутрішньо переміщеним особам

Уряд спільно із Всесвітньою продовольчою програмою ООН затвердив постанову про додаткові виплати ВПО, йдеться про 2220 грн кожному переселенцю.

«Виплата допомоги в рамках реалізації проєкту здійснюється додатково без надання окремого звернення внутрішньо переміщеною особою на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, незалежно від отримання особою інших видів допомоги, зокрема виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», — йдеться у документі.

Виплата допомоги здійснюється у розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше ніж трьом особам. Гроші даватимуть щомісяця протягом трьох місяців через систему Міжнародних грошових переказів Western Union на території України.

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