Нова пошта відновила роботу низки відділень Київської області — Finance.ua

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Нова пошта відновила роботу низки відділень Київської області

Вчора 15:11Особисті фінанси
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Нова пошта відновила роботу низки відділень Київської областіНова пошта відновила роботу низки відділень Київської області
Нова пошта відновила роботу відділень у Бучі, Ірпені, Макарові та Колонщині.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
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З 25 квітня запрацювали 4 відділення у Ірпені, 2 — у Макарові та по одному — у Бучі та Колонщині.
У Ірпіні можна отримати усі послуги Нової пошти у:
  • Відділення № 4, вул. Зарифи Алієвої, 85;
  • Відділення № 8, вул. Центральна, 6а;
  • Відділення № 11, вул. Українська, 82;
  • Відділення № 12, вул. Університетська, 2ф/2, прим.98.
У Макарові:
  • Відділення № 1, вул. Проектна, 1;
  • Відділення № 2, вул. Кочубея, 1.
У Бучі запрацювало відділення № 2, розташоване на бул. Богдана Хмельницького, 4.
У Колонщині відкрито відділення № 1, вул. Київська, 26.
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Відділення працюють 7 днів на тиждень. У будні — з 10:00 до 17:00, у вихідні — з 9:00 до 18:00. До 15 травня Нова пошта планує відкрити усю мережу відділень по Київській області.
Минулого тижня компанія відновила кур’єрську доставку у цьому регіоні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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