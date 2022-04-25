Нова пошта відновила роботу низки відділень Київської області — Finance.ua

Нова пошта відновила роботу низки відділень Київської області

Вчора 15:11 — Особисті фінанси

Нова пошта відновила роботу низки відділень Київської області

Нова пошта відновила роботу відділень у Бучі, Ірпені, Макарові та Колонщині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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З 25 квітня запрацювали 4 відділення у Ірпені, 2 — у Макарові та по одному — у Бучі та Колонщині.

У Ірпіні можна отримати усі послуги Нової пошти у:

Відділення № 4, вул. Зарифи Алієвої, 85;

Відділення № 8, вул. Центральна, 6а;

Відділення № 11, вул. Українська, 82;

Відділення № 12, вул. Університетська, 2ф/2, прим.98.

У Макарові:

Відділення № 1, вул. Проектна, 1;

Відділення № 2, вул. Кочубея, 1.

У Бучі запрацювало відділення № 2, розташоване на бул. Богдана Хмельницького, 4.

У Колонщині відкрито відділення № 1, вул. Київська, 26.

Відділення працюють 7 днів на тиждень. У будні — з 10:00 до 17:00, у вихідні — з 9:00 до 18:00. До 15 травня Нова пошта планує відкрити усю мережу відділень по Київській області.

Минулого тижня компанія відновила кур’єрську доставку у цьому регіоні.

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