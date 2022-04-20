Нова пошта запустила доставку особистих речей до Європи зі знижками до 80% — Finance.ua

Нова пошта запустила доставку особистих речей до Європи зі знижками до 80%

Вчора 11:01 — Особисті фінанси

Нова пошта запустила доставку особистих речей до Європи зі знижками до 80%

Нова пошта запустила нову послугу для українців — «Речі з дому за кордон».

Відтепер можна відправити валізу або коробку з особистими речами в одну з 24 європейських країн зі знижками від 50% до 80%.

Рівень знижки при відправці посилок до 30 кг залежить від ваги відправлення.

При відправці речей вагою від 30 до 70 кг вартість залежить від зони доставки, до якої входить країна — першої чи другої.

Наприклад, відтепер вартість посилки з особистими речами з України до Польщі вагою до 2 кг з складає 800 гривень, до 10 кг — 1200 гривень. Якщо відправити 30 кг - 2000 грн. У тариф не входять можливі мита та податки, що можуть нараховуватися у країні отримання.

Речі за новою послугою можна відправити до Польщі, Франції, Німеччини, Італії, Болгарії, Угорщини, Литви, Естонії, Хорватії тощо. Увесь перелік 24 країн та їх зонування тут

Але, до перевезення не допускаються документи з посвідченням особи, їжа, ліки, алкоголь, електроніка (фотоапарати, ноутбуки, телефони тощо), гроші, іменні банківські карти та горючі матеріали.

Доставка за кордон здійснюється тільки на адресу одержувача. Максимальна вага відправлення −70 кг, габарити не повинні перевищувати 120×80×69 см. Термін доставки — орієнтовно від 6 днів.

Щоб скористатися послугою, потрібно:

принести відправлення, але обов’язково у розгорнутому вигляді, щоб зробити його загальний опис відповідно до митного законодавства, та встановити оголошену вартість;

назвати країну, місто, індекс та точну адресу, куди потрібно доставити відправлення. Крім того, назвати ПІБ, контактний телефон та адресу електронної пошти одержувача;

при надсиланні більше однієї позиції з клієнтом обов’язково зв’яжеться по телефону співробітник Нової пошти Глобал для заповнення інвойсу для митниці.

Список працюючих відділень та їхній графік роботи можна дізнаватися через чат-бот Нової пошти в Телеграм.

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