«Нова пошта» попередила про затримки доставок у Києві та області

Через нічну атаку в Києві та області можливі затримки у доставці «Нової пошти».

Про це попередила пресслужба поштового оператора.

Там пояснюють: уночі сортувальні термінали «Нової пошти» тимчасово призупиняли роботу з міркувань безпеки. Унаслідок цього частина відправлень обробляється із затримкою.

Наразі всі процеси вже відновлено, і логістичні центри працюють у звичному режимі. У «Новій пошті» запевняють, що роблять усе можливе, аби доставити посилки клієнтів якомога швидше.

Користувачів, які замовляли адресну доставку, просять очікувати дзвінка від кур’єра. Відстежити статус відправлення можна на сайті компанії або у мобільному застосунку.

Яка ситуація у Києві після атаки

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки росіян в кількох регіонах Києва немає світла та води. У столиці були пошкоджені будинки, квартири, а також сталися пожежі, які вже ліквідувала ДСНС. Зокрема, наслідки зафіксовано у Печерському, Голосіївському, Деснянському та Подільському районах.

За даними КМДА, школи й садочки лівого берега, а також частина закладів освіти в інших районах, наразі працюють у режимі пунктів незламності. Там можна зігрітися, зарядити свої гаджети, отримати доступ до води тощо.

Наразі всі профільні служби залучені до відновлення енерго- та водопостачання, щоб у максимально стислі терміни ліквідувати наслідки нічних обстрілів об’єктів критичної інфраструктури Києва.

У районах, де є проблеми з водопостачанням, працюють бюветні комплекси, що підʼєднані до генераторів. Там можна набирати воду, поки штатна ситуація з централізованим постачанням води не нормалізується. Тож бювети в пішій доступності працюють у всіх мікрорайонах столиці. Мапа з бюветами тут.

