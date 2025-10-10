0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Нова пошта» попередила про затримки доставок у Києві та області

48
«Нова пошта» попередила про затримки доставок у Києві та області
«Нова пошта» попередила про затримки доставок у Києві та області
Через нічну атаку в Києві та області можливі затримки у доставці «Нової пошти».
Про це попередила пресслужба поштового оператора.
Там пояснюють: уночі сортувальні термінали «Нової пошти» тимчасово призупиняли роботу з міркувань безпеки. Унаслідок цього частина відправлень обробляється із затримкою.
Наразі всі процеси вже відновлено, і логістичні центри працюють у звичному режимі. У «Новій пошті» запевняють, що роблять усе можливе, аби доставити посилки клієнтів якомога швидше.
Читайте також
Користувачів, які замовляли адресну доставку, просять очікувати дзвінка від кур’єра. Відстежити статус відправлення можна на сайті компанії або у мобільному застосунку.

Яка ситуація у Києві після атаки

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки росіян в кількох регіонах Києва немає світла та води. У столиці були пошкоджені будинки, квартири, а також сталися пожежі, які вже ліквідувала ДСНС. Зокрема, наслідки зафіксовано у Печерському, Голосіївському, Деснянському та Подільському районах.
За даними КМДА, школи й садочки лівого берега, а також частина закладів освіти в інших районах, наразі працюють у режимі пунктів незламності. Там можна зігрітися, зарядити свої гаджети, отримати доступ до води тощо.
Наразі всі профільні служби залучені до відновлення енерго- та водопостачання, щоб у максимально стислі терміни ліквідувати наслідки нічних обстрілів об’єктів критичної інфраструктури Києва.
У районах, де є проблеми з водопостачанням, працюють бюветні комплекси, що підʼєднані до генераторів. Там можна набирати воду, поки штатна ситуація з централізованим постачанням води не нормалізується. Тож бювети в пішій доступності працюють у всіх мікрорайонах столиці. Мапа з бюветами тут.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems