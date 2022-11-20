Екстрені, планові, аварійні: які є види відключень світла в Києві та як їх розрізнити — Finance.ua

Екстрені, планові, аварійні: які є види відключень світла в Києві та як їх розрізнити Сьогодні 10:45 — Енергетика

Екстрені, планові, аварійні: які є види відключень світла в Києві та як їх розрізнити

У Києві та Київській області, як і по всій Україні, можуть діяти три види відключень електроенергії. Це планові стабілізаційні, екстрені аварійні та спеціальні екстрені аварійні відключення.

Графіки діють лише для планових вимкнень, пише Обозреватель.

Які бувають відключення світла?

1. Стабілізаційні відключення. Вони є плановими та потрібні енергетикам для балансування енергосистеми. Тривають по 4 години.

Для планових стабілізаційних відключень існують графіки: для Києва та для Київщини . У них потрібно вводити свою адресу, відобразиться орієнтовний розклад відключень, які застосовуються лише за умови розпорядження «Укренерго».

2. Екстрені аварійні — це локальні аварійні відключення, пов’язані з несподіваними проблемами у мережах. Графіків немає. Відключення можуть тривати до 8 годин.

3. Спеціальні екстрені аварійні відключення. Застосовуються у найтяжчих випадках. Під час екстрених відключень світло може бути невизначений час. А інформація про поточні відключення може надходити споживачам із затримкою.

Як дізнатися про свій тип відключення?

На сайті обленерго — «ДТЕК Київські електромережі» — з’явилася інформація про тип відключення електроенергії. У звичайному графіку планових відключень за посиланням також відображається інформація про вид відключення, який застосовується за конкретною адресою на даний момент.

Також може вказуватись орієнтовний час відновлення електропостачання, якщо це відключення стабілізаційне, аварійне або для планових ремонтів. Однак, ця послуга не гарантується — енергетики часто не можуть дати точних прогнозів закінчення ремонтів.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.