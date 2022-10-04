Нова пошта Глобал знизила тариф на доставку товарів із онлайн-магазинів Франції — Finance.ua

Нова пошта Глобал знизила тариф на доставку товарів із онлайн-магазинів Франції Вчора 12:21 — Особисті фінанси

Нова пошта Глобал знизила тариф на доставку товарів із онлайн-магазинів Франції

Українці через сервіс НП Шопінг можуть купувати будь-які товари в інтернет-магазинах Франції та замовляти доставку в Україну за зниженими цінами.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Акційний тариф -25% на доставку діятиме до кінця року та залежить від ваги відправлення:

посилки до 0,5 кг — 3,75 дол. замість 5 дол.;

посилки до 1 кг — 6,75 дол. замість 9 дол.;

посилки до 2 кг — 7,88 дол. замість 10,5 дол.

Термін доставки — від 8-ми робочих днів.

Як оформити доставку замовлень із магазинів Франції за новими цінами:

зареєструватися у сервісі НП Шопінг. В особистому кабінеті ви отримаєте адресу для шопінгу;

обрати інтернет-магазин, замовити товар онлайн, а у графі доставка вказати отриману адресу через сервіс НП Шопінг;

після замовлення в особистому кабінеті НП Шопінг зареєструвати трекінг-номер, який ви отримали в інтернет-магазині;

обрати доставку у відділення, поштомат або кур‘єром Нової пошти.

Довідка Finance.ua:

найчастіше у французьких онлайн-магазинах українці замовляють одяг, взуття, дитячі товари та косметику;

найпопулярнішими магазинами є Bonprix, La Redoute, Vinted, Amazon та Farfetch. Серед мас-маркету також українці купують на сайтах Sisley, Etam, Naf Naf, Kookai, Biotherm, Vichy, Avene.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.