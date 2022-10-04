Нова пошта Глобал знизила тариф на доставку товарів із онлайн-магазинів Франції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нова пошта Глобал знизила тариф на доставку товарів із онлайн-магазинів Франції

Особисті фінанси
259
Нова пошта Глобал знизила тариф на доставку товарів із онлайн-магазинів Франції
Нова пошта Глобал знизила тариф на доставку товарів із онлайн-магазинів Франції
Українці через сервіс НП Шопінг можуть купувати будь-які товари в інтернет-магазинах Франції та замовляти доставку в Україну за зниженими цінами.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Акційний тариф -25% на доставку діятиме до кінця року та залежить від ваги відправлення:
  • посилки до 0,5 кг — 3,75 дол. замість 5 дол.;
  • посилки до 1 кг — 6,75 дол. замість 9 дол.;
  • посилки до 2 кг — 7,88 дол. замість 10,5 дол.
Читайте також
Термін доставки — від 8-ми робочих днів.
Як оформити доставку замовлень із магазинів Франції за новими цінами:
  • зареєструватися у сервісі НП Шопінг. В особистому кабінеті ви отримаєте адресу для шопінгу;
  • обрати інтернет-магазин, замовити товар онлайн, а у графі доставка вказати отриману адресу через сервіс НП Шопінг;
  • після замовлення в особистому кабінеті НП Шопінг зареєструвати трекінг-номер, який ви отримали в інтернет-магазині;
  • обрати доставку у відділення, поштомат або кур‘єром Нової пошти.

Довідка Finance.ua:

  • найчастіше у французьких онлайн-магазинах українці замовляють одяг, взуття, дитячі товари та косметику;
  • найпопулярнішими магазинами є Bonprix, La Redoute, Vinted, Amazon та Farfetch. Серед мас-маркету також українці купують на сайтах Sisley, Etam, Naf Naf, Kookai, Biotherm, Vichy, Avene.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.