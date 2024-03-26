Нова модель БПЛА Bayraktar здійснила перший політ — Finance.ua

Нова модель БПЛА Bayraktar здійснила перший політ
Безпілотник Bayraktar TB3 PT-2 у Туреччині здійснив перший політ. Надалі дрон буде використовуватися для запуску з кораблів з короткою злітною смугою.
Про це у соцмережі X повідомив технічний директор турецької компанії Baykar Сельчук Байрактар.
«Золотий вік турецької авіації. Перший політ Bayraktar TB3 PT-2. Перше льотне випробування другого прототипу», — йдеться у повідомленні.
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У відеоролику, який оприлюднив Сельчук Байрактар, видно, що політ було здійснено зі злітної смуги аеродрому. Але загалом Bayraktar TB3 PT-2 стане бойовим безпілотним літальним апаратом зі здатністю злітати та приземлятися з кораблів із короткою злітною смугою, таких як TCG Anadolu, та з конструкцією крила, здатного до складання.
У листопаді 2023 року Сельчук Байрактар інформував, що модель безпілотника Bayraktar TB3 пройшла 4-годинне льотне випробування. Цей дрон також здатний здійснювати зліт і посадку на авіаносці з короткою злітно-посадковою смугою.
Нагадаємо, 19 липня 2022 року прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує угоду з Туреччиною, яка дозволить будівництво заводу безпілотників Bayraktar.
6 лютого 2024 року повідомлялось, що турецька оборонна компанія Baykar почала будівництво заводу під Києвом, де виготовлятимуть моделі безпілотників Bayraktar TB2 або TB3. На виробництві працюватиме близько 500 людей.
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