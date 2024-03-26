Нова модель БПЛА Bayraktar здійснила перший політ — Finance.ua

Нова модель БПЛА Bayraktar здійснила перший політ Сьогодні 06:24 — Технології&Авто

Нова модель БПЛА Bayraktar здійснила перший політ

Безпілотник Bayraktar TB3 PT-2 у Туреччині здійснив перший політ. Надалі дрон буде використовуватися для запуску з кораблів з короткою злітною смугою.

Про це у соцмережі X повідомив технічний директор турецької компанії Baykar Сельчук Байрактар.

«Золотий вік турецької авіації. Перший політ Bayraktar TB3 PT-2. Перше льотне випробування другого прототипу», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Новий Bayraktar пройшов льотне випробування

У відеоролику, який оприлюднив Сельчук Байрактар, видно, що політ було здійснено зі злітної смуги аеродрому. Але загалом Bayraktar TB3 PT-2 стане бойовим безпілотним літальним апаратом зі здатністю злітати та приземлятися з кораблів із короткою злітною смугою, таких як TCG Anadolu, та з конструкцією крила, здатного до складання.

У листопаді 2023 року Сельчук Байрактар інформував, що модель безпілотника Bayraktar TB3 пройшла 4-годинне льотне випробування. Цей дрон також здатний здійснювати зліт і посадку на авіаносці з короткою злітно-посадковою смугою.

Нагадаємо, 19 липня 2022 року прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує угоду з Туреччиною, яка дозволить будівництво заводу безпілотників Bayraktar.

6 лютого 2024 року повідомлялось, що турецька оборонна компанія Baykar почала будівництво заводу під Києвом, де виготовлятимуть моделі безпілотників Bayraktar TB2 або TB3. На виробництві працюватиме близько 500 людей.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.